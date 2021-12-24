الجمعة 24 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

39 إصابة جديدة بكورونا فى طوكيو

كورونا
كورونا

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم الجمعة، 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بارتفاع بواقع حالتين عن أمس الخميس، وبارتفاع بواقع 19 حالة عن يوم الجمعة
الماضي.

ويبلغ عدد المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو، شخصين دون تغيير عما تم تسجيله أمس الخميس، حسب ما ذكره مسئولو قطاع الصحة، أما على مستوى البلاد فيصل الرقم إلى 34 حالة، بارتفاع بواقع ست حالات عما تم تسجيله أمس الخميس.

كان كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، قد قال، أمس الخميس، إن اليابان لن تعيد على الفور تشديد القيود على أنشطة المواطنين عقب تسجيل حالات عدوى محلية بمتحور أوميكرون، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت جميع الإجراءات لمواجهة الفيروس.

ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء عن "ماتسونو" القول، في مؤتمر صحفي: "في الوقت الحالي، لا نفكر في إجراء أي تغييرات على القيود المخففة المفروضة على أنشطة المواطنين، ولكننا نعتزم التعامل سريعا من خلال التواصل مع البلديات والخبراء والأخذ في الاعتبار الوضع الوبائي".
 

أوميكرون حكومة العاصمة اليابانية كورونا اليابان المستجد طوكيو قطاع الصحة

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