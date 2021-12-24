أبطال وقصص مسلسلات رمضان 2022.. والقنوات الناقلة

أبطال وقصص مسلسلات رمضان 2022 من أكثر الكلمات البحثية التي يستخدمها المصريين عبر محرك البحث العالمي جوجل تزامنًا مع بدء تصوير العديد من الأعمال الدرامية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أبرز المسلسلات المعلن عن عرضها في رمضان المقبل و أحدثها و أبرز نجوم الفن المشاركين فيها والقنوات الناقلة.



مسلسلات رمضان 2022

مع بداية تصوير الأعمال الفنية التي سيتم عرضها خلال الموسم الرمضاني المقبل يتشوق الملايين من المشاهدين في معرفة أبرزها وهي:-

كواليس مسلسل الاختيار 3

أعلنت شركة سينرجي للإنتاج الفني عن بدء التصوير في الجزء الثالث من مسلسل الاختيار الذي لقى رواجا كبيرا بين المواطنين خلال الموسمين الماضيين، حيث يحكى المسلسل بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة للدفاع عن أرض مصر والمواطنين حيث يجسد الفنان ياسر جلال شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يجسد الفنان صبري فواز شخصية الرئيس المخلوع محمد مرسي يشارك في بطولة المسلسل الفنان أحمد السقا.



أبطال مسلسل مشوار لحد هناك

بدء الفنان محمد رمضان في تصوير مسلسله الرمضاني الجديد الذي يحمل اسم مؤقت " مشوار لحد هناك" والذي تدور أحداثه عن تجارة الآثار الذي يهدر ممتلكات الدولة يشاركه البطولة كلا من الفنانة دينا الشربيني والفنان بيومي فؤاد المسلسل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين ومن إنتاج شركة ميديا هب للإنتاج الفني.

مسلسل الكبير أوي

أعلن الفنان أحمد مكي عن بدء تصوير الجزء السادس من مسلسله الكبير أوي الذي يؤدي فيه عدة شخصيات مختلفة ( الصعيدي، الأمريكي، الشرقاوي، ..) وتدور الأحداث في إطار كوميدي عن الريف المصري وعاداته وتقاليد المخالفة للمجتمع الأمريكي حيث تشاركه الفنانة رحمة أحمد أحدث الجزء الجديد بدلا من الفنانة دنيا سمير غانم التي كانت تجسد شخصية هدية.

مسلسل لام شمسية

تخوض الفنانة منى زكى السباق الرمضاني بمسلسل يحمل اسم " لام شمسية" وتتناول القضية جديدة من قضايا المرأة في المجتمع المصري وهي قضية الاغتصاب يشاركها البطولة إياد نصار و أحمد رزق المسلسل من تأليف فاطمة نعوم وإخراج كريم الشناوي.

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القنوات الناقلة الأعمال الدرامية الرمضانية 2022

تتسع دائرة البحث عبر المنصات الإلكتروني من أبطال وقصص مسلسلات رمضان 2022 إلى القنوات العارضة الأعمال الفنية في موسم رمضان المقبل، حيث لم تعلن بعد أي قناة فضائية قائمة الأعمال الفنية المعروضة عبر شاشتها في رمضان المقبل.