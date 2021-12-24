روسيا: تسجيل 24 ألفًا و703 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية عن تسجيل 24 ألفا و703 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، بانخفاض مقارنة بالأيام السابقة، ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد منذ بداية الجائحة إلى 10 ملايين و343 ألفا و353 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا- في بيان اليوم الجمعة- أن الإصابات الجديدة سجلت في كافة المناطق الروسية البالغ عددها 85 منطقة، منوها بأن 1790 إصابة من الإصابات الجديدة، وهو ما يمثل 7.2% من المصابين الجدد، كانت دون أعراض سريرية.

وأشار البيان إلى تسجيل 998 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 75 حالة في العاصمة موسكو و57 في ضواحي موسكو، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الوفاة 302 ألف و269 وفاة.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات بـ2126 إصابة من الإصابات الجديدة، تليها مدينة سانت بطرسبورج بـ2117 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1270 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفت بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا إلى أن 41 ألفا و213 شخصا تعافوا من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى 9 ملايين و180 ألفا و379 شخصا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في المؤتمر الصحفي السنوي، أمس الخميس، إن روسيا ستصل إلى المناعة الجماعية ضد كورونا في 2022، ولفت إلى أن "الحرب ضد كورونا مستمرة ونعرف عن خطورة متحور أوميكرون"، مشيرًا إلى أن خبراء روسيين يعملون بنجاح في إفريقيا على مكافحة "أوميكرون".

ونوه الرئيس الروسي بأن الاقتصاد الروسي خلال الجائحة كان أكثر استعدادا للصدمات مقارنة باقتصادات أخرى، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد الروسي بحلول نهاية العام 4.5% والتضخم 8%.

وأضاف "بوتين" أن الاقتصاد الروسي نجح في التعافي من أزمة كورونا بوتيرة أسرع من دول أخرى، مشيرًا إلى أن المناعة الجماعية ضد كورونا في روسيا تبلغ 59.4%، لكن ذلك لا يكفي ونحتاج إلى رفع هذا المعدل إلى قرابة 80%.