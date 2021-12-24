روسيا: من غير المرجح أن تتغير أسعار النفط كثيرًا فى 2022

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا تعتقد أنه من غير المرجح أن تتغير أسعار النفط كثيرًا العام المقبل، مع تعافي الطلب إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا بحلول نهاية 2022.

وأشار "نوفاك"، في تصريحات للتليفزيون الرسمي، إلى أن موسكو تعتزم إنتاج 540-550 مليون طن من النفط العام المقبل.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قوله الإثنين، إن روسيا لا ترى ثمة ضرورة لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن سوق النفط.

ونسبت وكالات أنباء إلى نوفاك القول إن تجمع "أوبك+" لم يطلب إعادة التفاوض على اتفاق بشأن الإنتاج بعد انتشار سلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا.

وانتعشت أسعار النفط اليوم مع بحث المستثمرين عن صفقات في أعقاب الركود الذي شهدته الأسواق يوم الجمعة وسط توقعات بأن «أوبك+» قد توقف زيادة الإنتاج، بسبب انتشار السلالة الجديدة للفيروس.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الجمعة، بعد صعود استمر ثلاثة أيام في تداول ضعيف خلال عطلة عيد الميلاد، لكن الخام لا يزال يتجه صوب تسجيل مكاسب أسبوعية، في حين تركز السوق على الخطوات المقبلة لمجموعة أوبك+ وتأثير المتحور أوميكرون.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتًا أو 0.5 بالمئة إلى 76.44 دولار للبرميل، بعد صعود 2.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

ولا يزال الخام بصدد تسجيل زيادة أسبوعية بنحو أربعة بالمئة، والأسواق في الولايات المتحدة مغلقة اليوم الجمعة بسبب عطلة عيد الميلاد.

وانتعشت أسعار النفط هذا الأسبوع مع انحسار المخاوف بشأن تأثير المتحور أوميكرون شديد العدوى على الاقتصاد العالمي، إذ أشارت بيانات أولية إلى أنه يسبب أعراضًا مرضية أخف.