الجمعة 24 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلال 10 أيام.. ضبط 42 سائقا تعاطوا المخدرات على الطرق السريعة

المخدرات
المخدرات

نسقت الخدمات الأمنية بالإدارة العامة للمرور، مع إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى محافظات الجمهورية محافظات الجمهورية بالتنسيق مع الجهات الطبية المعنية، وتم فحص المخدرات لـ 566 من سائقي السيارات على الطرق السريعة، خلال الـ 10 أيام الماضية وتبين إيجابية  تحليل عدد 42 سائق يقود سيارة تحت تأثير المخدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري ومواجهة حوادث المرور، وفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وعلى مدار شهر ديسمبر الجاري ، أعلنت وزارة الداخلية نجاحات وجهود متميزة في مجال الأمن العام تحت قيادة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، حيث تم استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية – دمياط - بورسعيد)، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي (الشرقية والإسماعيلية)، وضُبط خلالها 275 متهما وبحوزتهم 136 قطعة سلاح ناري وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و169 قطعة سلاح أبيض، و153 قضية مواد مخدرة.

محافظات السيارات سائق الإدارة العامة للمرور سيارة المخدر

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وائل لطفي

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