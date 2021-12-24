الجمعة 24 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف» تفتتح 9 مساجد جديدة ضمن «حياة كريمة»

مساجد حياة كريمة
مساجد حياة كريمة

أعلنت  وزارة الأوقاف، عن افتتاح 9 مساجد ضمن مبادرة حياة كريمة إحلالًا وتجديدًا،  و15 مسجدًا آخرين منها 14 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، ومسجدًا واحدًا صيانة وترميمًا.

- افتتاح 427 مسجدا منذ يوليو الماضي

وأوضحت "الأوقاف"، أن إجمالي ما تم افتتاحه من 1 يوليو الماضي حتى الآن 427 مسجدًا منها 370 مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا ) و57 مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:

- مديرية أوقاف مرسى مطروح

1. رياض الصالحين - السلوم

- مديرية أوقاف سوهاج

2. الرضوان – بندر سوهاج

3. التوبة - البربا- جرجا

4. آل كمالي – المجابرة - جرجا

5. الشيخ عيد - الشواولة- المنشأة

6. المستشفى – بلصفورة- سوهاج

7. التقوى – عرب العطيات البحرية – دار السلام


- مديرية أوقاف أسيوط

8. سيدي إبراهيم أبو العيون – قرية دشلوط – مركز ديروط

9. الرحمن – قرية بني رافع – مركز منفلوط

10. الرحمن – كوم أبوها- بني عدي

11. التقوى – قرية بني هلال – مركز القوصية

12. الصحابة – نجع سوليم – مركز ديروط

13. الفتح – مركز ديروط

- مديرية أوقاف أسوان

14. الأنبياء – حجازة - كوم امبو

15. الكرابله غرب - الزنيقة

16. بلال بن رباح – عزبة الحدود – كيما – حي شرق

- مديرية أوقاف المنيا

17. الزبوني – عزبة الزبوني – بني مزار

18. الرحمن زين العابدين – قرية الوفاء 2 - سمالوط

19. التقوى – ابطوجة – بني مزار

- مديرية أوقاف البحيرة

20. عوض إبراهيم سمك – قرية زاوية حمور - الدلنجات

21. البحري – قرية شبرا أوسيم – مركز كوم حمادة

- مديرية أوقاف الجيزة

22. الرحمن – قرية أسكر - الصف

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

- مديرية أوقاف أسوان

1. العوضاب – الزنيقة

- مديرية أوقاف البحيرة
2. عزبة عمارة – كوم البركة –كفر الدوار

وزارة الأوقاف مبادرة حياة كريمة الأوقاف إحلال ا وتجديد ا افتتاح المساجد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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