«الأوقاف» تفتتح 9 مساجد جديدة ضمن «حياة كريمة»
أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 9 مساجد ضمن مبادرة حياة كريمة إحلالًا وتجديدًا، و15 مسجدًا آخرين منها 14 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، ومسجدًا واحدًا صيانة وترميمًا.
- افتتاح 427 مسجدا منذ يوليو الماضي
وأوضحت "الأوقاف"، أن إجمالي ما تم افتتاحه من 1 يوليو الماضي حتى الآن 427 مسجدًا منها 370 مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا ) و57 مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:
- مديرية أوقاف مرسى مطروح
1. رياض الصالحين - السلوم
- مديرية أوقاف سوهاج
2. الرضوان – بندر سوهاج
3. التوبة - البربا- جرجا
4. آل كمالي – المجابرة - جرجا
5. الشيخ عيد - الشواولة- المنشأة
6. المستشفى – بلصفورة- سوهاج
7. التقوى – عرب العطيات البحرية – دار السلام
- مديرية أوقاف أسيوط
8. سيدي إبراهيم أبو العيون – قرية دشلوط – مركز ديروط
9. الرحمن – قرية بني رافع – مركز منفلوط
10. الرحمن – كوم أبوها- بني عدي
11. التقوى – قرية بني هلال – مركز القوصية
12. الصحابة – نجع سوليم – مركز ديروط
13. الفتح – مركز ديروط
- مديرية أوقاف أسوان
14. الأنبياء – حجازة - كوم امبو
15. الكرابله غرب - الزنيقة
16. بلال بن رباح – عزبة الحدود – كيما – حي شرق
- مديرية أوقاف المنيا
17. الزبوني – عزبة الزبوني – بني مزار
18. الرحمن زين العابدين – قرية الوفاء 2 - سمالوط
19. التقوى – ابطوجة – بني مزار
- مديرية أوقاف البحيرة
20. عوض إبراهيم سمك – قرية زاوية حمور - الدلنجات
21. البحري – قرية شبرا أوسيم – مركز كوم حمادة
- مديرية أوقاف الجيزة
22. الرحمن – قرية أسكر - الصف
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
- مديرية أوقاف أسوان
1. العوضاب – الزنيقة
- مديرية أوقاف البحيرة
2. عزبة عمارة – كوم البركة –كفر الدوار