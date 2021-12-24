الجمعة 24 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 24-12-2021

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة نهارا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وتوقع الخبراء شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 19 11
الإسكندرية 19 11
وادي النطرون 19 11
طنطا 19 11
شبين الكوم 19 11
دمنهور 19 11
بلطيم 19 11
مطروح 17 10
السلوم 17 10
سيوة 16 05
بورسعيد 19 11
دمياط 19 11
الزقازيق 18 10
المنصورة 19 10
الإسماعيلية 20 11
السويس 20 11
العريش 17 11
رفح 17 11
رأس سدر 17 12
نخل 17 07
نويبع 19 14
طابا 18 10
كاترين 11 01
الطور 19 13
شرم الشيخ 23 15
الغردقة 23 15
مرسى علم 23 15
الفيوم 19 08
بني سويف 19 08
المنيا 20 09
أسيوط 20 08
سوهاج 21 09
قنا 22 09
الأقصر 22 09
أسوان 23 09
إدفو 23 09
أبو سمبل 21 10
الوادي الجديد 20 09
الشلاتين 26 15
أبو رماد 25 15
حلايب 24 16
رأس حدربة 24 16

مصر ارصاد الوادي الجديد سوهاج خبراء هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية الرياح درجات الحرارة المتوقعة محافظات هيئة الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

عاصفة كبرى تضرب ولاية كاليفورنيا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 24-12-2021

طريقة تغذية جديدة لتجنب نوبات ارتفاع ضغط الدم حتى أثناء النوم

كوريا الجنوبية تسجل 6233 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 56 وفاة

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-12-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

لماذا لا يفضّل المصريون المدن الجديدة؟

جيلان صلاح

حظر نشر: معركة امرأة وحيدة

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «١- ٢»

حسين دعسة

بدعم وتحفيز ملكي.. البرلمان العربي تحت قبة مجلس الأمة الأردني

د هند جاد

هى.. أساس التنمية المستدامة

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

حسين دعسة

مجلس الأمن.. والاستيطان اليهودي بعد القرار 2334

محمد العسيري

الصعيد يشدو مجددًا: عندنا فَرحْ واتنصبْ

صور

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول فلسطينى: محادثات مستشار الأمن الأمريكى فى إسرائيل لا ترتقى للمستوى المطلوب

«أبومازن» يبلغ مُستشار الأمن القومي الأمريكي بعدم القبول بأقل من دولة على حدود 67

صحيفة عمانية: إسرائيل تعمل على تصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولى