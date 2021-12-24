إيقاف وإزالة حالتى تعد دون ترخيص على أراضى أملاك الدولة بطوخ الخيل فى المنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم من إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف دون ترخيص على أراضي أملاك الدولة بقرية طوخ الخيل وإتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات ومرتكبيها وإحالتهم للنيابة العسكرية.

إزالة حالتي تعدي علي أملاك الدولة

قال محمد الطيب رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل إن الوحدة المحلية بالقرية تمكنت مساء اليوم من إيقاف وإزالة حالتي تعد دون ترخيص بالمهد بمساحة 275 متر مربع الأولى عبارة عن سقف دور أول بصفط الغربية ، الثانية إزالة في المهد لحالة تعدى دون ترخيص على أملاك الدولة بعزبة أبو بريدعة بمساحة قيراط تقريبا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وإحالته للنيابة العسكرية .

إزالة حالتي تعدي علي أملاك الدولة

من جانبه أكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أكد في توجيهاته وتكليفاته على ضرورة التصدي وبكل حسم لأى محاولة لمخالفة القوانين المنظمة للبناء وإحالة المخالف للنيابة العسكرية، مشيرا إلي أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وأجهزتها التنفيذية لن تسمح لأى شخص بمخالفة القانون وإزالة فورية للمخالفة.

إزالة حالتي تعدي علي أملاك الدولة

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن حملات النظافة المسائية بالوحدة المحلية لقرية البرجاية التابعة لمركز ومدينة المنيا كانت قد تمكنت من رفع 30 طن من المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة من شوارع ومداخل ونقاط التجمع بالقرية وتوابعها ونقلها للظهير الصحراوي الغربي، كما تم متابعة أعمال الحملة المتنقلة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا،

إزالة حالتي تعدي علي أملاك الدولة

وأوضح محمد رمضان رئيس الوحدة المحلية لقرية البرجاية أن قسم البيئة بالوحدة المحلية كان قد واصل أعماله بتكثيف الحملات المسائية بشوارع ومداخل القرية وتوابعها ورفع 30 طن قمامة ومخلفات من قرى دماريس وصفط والبرجايه ونقلها للظهير الصحراوي الغربي لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة في ظل مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري.

إزالة حالتي تعدي علي أملاك الدولة

إزالة حالتي تعدي علي أملاك الدولة