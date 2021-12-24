الجمعة 24 ديسمبر 2021
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عالم

الأمم المتحدة: لابد من احترام إرادة الشعب الليبى فى انتخاب مؤسسات الدولة

المتحدث باسم الأمم
المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق

أكد فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، أن الأمين العام للأمم المتحدة أحيط علماً بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، الصادر في 22 ديسمبر الجارى، بشأن ضرورة تحديد مجلس النواب الليبي، موعداً جديداً للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة – بحسب بيان صحفي - بالليبيين البالغ عددهم 2.8 مليون الذين سجلوا أسماءهم للتصويت، مشيرا إلى أهمية احترام إرادة الشعب الليبي وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في ظروف مواتية بغية إنهاء الانتقال السياسي سلمياً ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطياً، مرحبا بالتزام المفوضية العليا للانتخابات المستمر بالعملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية القائمة.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعم العملية التي يتملك زمامها ويقودها الليبيون لمواجهة التحديات الراهنة وضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن.

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