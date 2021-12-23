الخميس 23 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اختتام الدورة التدريبية لتكوين الشباب الكاثوليكى بالقاهرة

كنيسة
كنيسة

اختتمت الدورةُ التدريبية لتكوينِ الشبابِ الكاثوليكي بالقاهرة "CYF"، والتي أقيمت بقاعةِ القديسِ إسطفانوس للأقباطِ الكاثوليك، بكنيسةِ الملاك ميخائيل بحدائقِ القبة، ثم اختتمت بالمقر الإيبارشي.

وتسلم الشباب المشارك في الدورة شهادة إتمام الدورة التدريبية، بحضور الأب كيرلس نظيم، مسؤول مكتب دياكونيا للتنمية.

وألقت الأستاذة مي صليب، مسؤولة التدريب، المحاضرات الخاصة بجزء الحاسب الآلي، كما ألقى كل من الأستاذ كريم صبحى، والأستاذ رفيق أسعد، والأستاذة كريستين مرقس، المحاضرات الخاصة بتنمية المهارات الشخصية، كما تضمنت الدورة التدريبية التعرف على الأعمالِ الإداريةِ بالمؤسسات، علمًا بأن هذه الدورات التدريبية ستقام لعدد من كنائس الإيبارشية البطريركيّة.

الدورة التدريبية هدفت إلى تكوين الشباب الكاثوليكي من الشباب الجامعي، والخريجين عن طريق رفع مهاراتهم في عدة مجالات، وذلك بالتعاون مع مدربين متخصصين ومعتمدين.

وبدأت الكنائس المصرية صوم الميلاد المجيد  يوم 25 نوفمبر، برئاسة قداسة  البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويستمر أكثر من 40 يومًا متواصلة، تختتم بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد والذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكة يوم 25 ديسمبر من كل عام وفقا لتقويم الكنائس الغربية.

وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني يوم 7 يناير من كل عام وفقا لتقويم الكنائس الشرقية وخلالها يمتنع الأقباط عن اكل اللحوم وتقام قداسات يومية خلال فترة الصوم المسمى بالصوم الصغير، وخلاله يواظب الأقباط على المشاركة في تسبحة كيهك، والتي ترتل بها الكنائس مدائح للسيدة العذراء مريم.

الدورة التدريبية الشباب الكاثوليكي بالقاهرة القديس إسطفانوس للأقباط الكاثوليك لأب كيرلس نظيم الشباب الكاثوليكي

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وائل لطفي

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