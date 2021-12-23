الخميس 23 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بترويج الهيروين فى القاهرة الجديدة

الهيروين
الهيروين

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، حبس عاطلين عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وزنت ٢٤٠ جراما، بمنطقة التجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات .

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها. 

وأقر المتهمين بحيازتهم كمية من المواد المخدرة وزنت ٢٤٠ جراما ٠٠من مخدر الهيروين بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها 

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع قيام عاطلين  بالاتجار فى المواد المخدرة، ويتخذون من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين  وزنت ٢٤٠ جراما وسلاح أبيض مطوه وهواتف محمولة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس متهمين مخدرات هيروين عاطلين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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