لطلاب الرابع الإبتدائى.. التعليم تبث درسًا عن «سعة أتوبيس النقل النهرى» (فيديو)

نشرت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، درسًا هامًا لطلاب الصف الرابع الابتدائي.

وقالت الوزارة: "إذا كانت سعة نقل الأتوبيس النهري في الرحلة الواحدة 22 راكبًا.. فكيف نستنتج العدد الممكن نقله خلال خمس رحلات؟"

وأضافت: "تعالوا طلاب الصف الرابع الابتدائي"، نتعرّف في خطوات بسيطة على استخدام المصفوفات في حل هذه المسألة، من درس"استراتيجية نموذج مساحة المستطيل"، مادة "الرياضيات".

لمشاهدة الدرس https://fb.watch/a4zsQM41gI/

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية، ومديري التعليم العام بالمديريات، وعدد من مديري المدارس عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من المحاور الخاصة بالعملية التعليمية.

ووجه الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين فى بداية الاجتماع السادة مديري المديريات التعليمية بضرورة إبراز الجهود والإنجازات التي تبذلها القيادة السياسية، والحكومة؛ لاسيّما من خلال استعراض فيلم وثائقى؛ تم إعداده بواسطة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، والذي يتضمن توثيقًا بالإنجازات التي قامت بها الدولة المصرية خلال فترة السبع سنوات الأخيرة؛ فضلًا عن الإشارة إلى الكتاب الصادر عن مؤسسة الجمهورية تحت عنوان: "مصر السيسي وبناء الدولة الحديثة، سنوات من البناء والتنمية والتقدم 2021/2014 الطريق إلى الجمهورية الجديدة" والذي يتضمن هو الآخر توثيقًا بإنجازات الدولة المصرية في شكل كتاب شامل.

ووجه نائب الوزير مديري المديريات بضرورة التركيز على مثل هذه القيم، والتي من شأنها غرس مبادئ الولاء والانتماء، وذلك من خلال دعم وتعزيز مثل هذه القيم في نفوس الطلاب؛ لاسيَّما النشء.

حضر اللقاء من جانب الوزارة كل من الدكتورة رانده شاهين؛ رئيس قطاع التعليم العام، والدكتورة هالة عبد السلام؛ رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، والدكتور مسعد مصطفى عبده؛ مدير عام التربية البيئية والسكانية.