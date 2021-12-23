الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

«عمل يبرؤك من النار والنفاق».. داعية بالأوقاف يوضح

محمد أبو بكر
محمد أبو بكر

قال الشيخ محمد أبو بكر الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك"، إن هناك عمل بسيط يتساوى في عمله الرجال والنساء، تحصل بسببها على براءة من النار وبراءة من النفاق، ويُحرم جسدك على النار، ويكون مشهود لك بالإيمان والنقاء.

وأضاف أبو بكر، أن العمل ليس صعبًا ولكن يحتاج إلى مثابرة وجهد، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حريص على دخول أمته الجنة بأبسط الأعمال.

وتابع: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام:"من صلى لله أربعين يومًا في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق" أى 200 صلاة متصلين لا تفوتك تكبيرة الإحرام إلا وأنت خلف الإمام.

وأشار إلى أن هناك ثواب أخر تحصل عليه وهو ثواب الخطوات التي تخطوها إلى المسجد، وفضل الصف الأول في صلاة الجماعة التي ورد فيه العديد من الأحاديث النبوية.

كيف تحصل السيدات على ذلك الثواب 

وأوضح أبو بكر، أن السيدات يمكنها الحصول على هذا الثواب العظيم، من خلال الآتي: فعندما يفرغ المؤذن من الأذان عليها الوضوء مباشرة، ثم التوجه إلى الصلاة وتقوم بتكبيرة الإحرام  فتكون كأنها في صلاة الجماعة، وتحصل على نفس الأجر. 

وأشار إلى أن الدورة الشهرية لا تقطع الثواب، فعندما تنتهى منها عليها أن تكمل الصلاة، ولا تتكاسل فتغتسل وتكمل الصلاة.

كيفية حصول السيدات على ثواب البراءة من النار والنفاق الشيخ محمد أبو بكر الإمام والخطيب الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف المسلم الرجال مع النساء

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