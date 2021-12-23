رئيس شعبة المواد العازلة: قطاع مواد البناء حقق طفرة في الصادرات

قال الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء، ورئيس شعبة المواد العازلة باتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع مواد البناء استطاع أن يحقق طفرة في الصادرات هذا العام بفضل الاتفاقيات التي وقعتها مصر فضلًا عن المشاركة في إعادة الإعمار.

وأضاف «الدسوقي» في تصريحات لـ«الدستور»، أن قطاع المواد العازلة حقق نموًا بنسبة ٥١% حتى الآن مقارنة بالعام الماضي لتسجل قيمة ٣٣ مليون دولار مقارنة بنحو ٢٢ مليون دولار العام الماضي.

وأوضح نائب رئيس الغرفة أن قطاع المواد العازلة نجح في فتح أسواق جديدة للتصدير في دول آسيا وبعض دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية، ومن المتوقع أن تتم مضاعفة الصادرات بداية من العام المقبل تزامنًا مع رئاسة مصر الكوميسا.

وأوضح أن غرفة مواد البناء بعد إجراء الانتخابات وبدء دورتها الجديدة ستقوم بوضع خطة لطرق أبواب السوق الإفريقي وخاصة بعد رئاسة مصر الكوميسا، لافتًا إلى أن مصر متوقفة في صناعة الرخام والأسمنت والحراريات والمواسير.

وفي حديثة عن إجمالي صادرات مصر من مواد البناء خلال الـ١٠ شهور الأولى من العام الحالي كشف عن وصولها لقيمة ١.٦٥٨ مليون دولار مقارنة بالعام الماضي بقيمة ١.٠٩٨ مليون دولار بنسبة ارتفاع ٥٠ % حتى الآن.

وكشف نائب رئيس الغرفة عن أبرز ١٠ دول استوردت من مصر في قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية كانت أولها إيطاليا وكندا وإسبانيا والإمارات والسعودية والولايات المتحدة وليبيا وتركيا والسودان وأستراليا.