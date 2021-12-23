الخميس 23 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس شعبة المواد العازلة: قطاع مواد البناء حقق طفرة في الصادرات

قال الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء، ورئيس شعبة المواد العازلة باتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع مواد البناء استطاع أن يحقق طفرة في الصادرات هذا العام بفضل الاتفاقيات التي وقعتها مصر فضلًا عن المشاركة في إعادة الإعمار.

وأضاف «الدسوقي» في تصريحات لـ«الدستور»، أن قطاع المواد العازلة حقق نموًا بنسبة ٥١% حتى الآن مقارنة بالعام الماضي لتسجل قيمة ٣٣ مليون دولار مقارنة بنحو ٢٢ مليون دولار العام الماضي.

وأوضح نائب رئيس الغرفة أن قطاع المواد العازلة نجح في فتح أسواق جديدة للتصدير في دول آسيا وبعض دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية، ومن المتوقع أن تتم مضاعفة الصادرات بداية من العام المقبل تزامنًا مع رئاسة مصر الكوميسا.

وأوضح أن غرفة مواد البناء بعد إجراء الانتخابات وبدء دورتها الجديدة ستقوم بوضع خطة لطرق أبواب السوق الإفريقي وخاصة بعد رئاسة مصر الكوميسا، لافتًا إلى أن مصر متوقفة في صناعة الرخام والأسمنت والحراريات والمواسير. 

وفي حديثة عن إجمالي صادرات مصر من مواد البناء خلال الـ١٠ شهور الأولى من العام الحالي كشف عن وصولها لقيمة ١.٦٥٨ مليون دولار مقارنة بالعام الماضي بقيمة ١.٠٩٨ مليون دولار بنسبة ارتفاع ٥٠ % حتى الآن.

وكشف نائب رئيس الغرفة عن أبرز ١٠ دول استوردت من مصر في قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية كانت أولها إيطاليا وكندا وإسبانيا والإمارات والسعودية والولايات المتحدة وليبيا وتركيا والسودان وأستراليا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا

من أبرزها القاهرة الكبرى.. خريطة الأمطار خلال الساعات المقبلة

رئيس شعبة المواد العازلة: قطاع مواد البناء حقق طفرة في الصادرات

«شكري»: غرفة التطوير العقاري مستمرة في مناقشة كل القضايا

بورصة البحرين تعلن الأسهم المتداولة خلال أسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بدعم وتحفيز ملكي.. البرلمان العربي تحت قبة مجلس الأمة الأردني

د هند جاد

هى.. أساس التنمية المستدامة

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

حسين دعسة

مجلس الأمن.. والاستيطان اليهودي بعد القرار 2334

محمد العسيري

الصعيد يشدو مجددًا: عندنا فَرحْ واتنصبْ

د.محمد شادي

الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص: أربعون عامًا من الجمود

صفوت البياضي

نوبة صحيان لمواجهة كورونا

د. بهي الدين مرسي

هل بات التنمر كالماء والهواء؟

صور

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

«أبومازن» يبلغ مُستشار الأمن القومي الأمريكي بعدم القبول بأقل من دولة على حدود 67

صحيفة عمانية: إسرائيل تعمل على تصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولى

مستشار الأمن القومى الأمريكى: ملتزمون بضمان أمن إسرائيل