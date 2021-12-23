براءة متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة العامرية

برأت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، المتهم "ب.ز" من الاتجار في مخدر الهيروين في منطقة العامرية.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت المتهم وآخرين بالاتجار في المواد المخدرة "الهيروين" بعد بلاغ أهالي العامرية، بمشاجرة داخل سيارة أجرة مملوكة لأحد المتهمين تدخل فيها الأهالي لفضها، وألقى أحد المتهمين عدد اثنين كيس بلاستيك، محاولا التخلص منهما، فقام الأهالي باستبيانهما فوجدوا بهما جوهر مخدر الهيروين، وحكمت المحكمة غيابيا بالسجن المؤبد وغرامة مائة ألف جنيه على المتهمين.

وبعد إعادة إجراءات محاكمة المتهم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، قضت المحكمة بجلسة اليوم الخميس، بإلغاء حكم السجن المؤبد والغرامة، والقضاء مجددًا ببراءة المتهم من الاتهامات الموجهة إليه.