الخميس 23 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يهنئ مجلس إدارة نادى القضاة الجديد بطنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد طارق رحمي، محافظ الغربية، أن القضاء المصري هو أحد الحصون  التي ساهمت في بناء الدولة المصرية على مدار عصورها، موجهاً تحية شكر وإجلال وتقدير، لدورهم المحوري في إعلاء الحق والعدل بين المواطنين، وخدمة شعب مصر، جاء  ذلك خلال الزيارة التي قام بها المحافظ ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا، لتهنئة أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة بطنطا عقب انتخابهم، حيث كان في استقباله المستشار أحمد عوني رئيس النادي رئيس محكمة الاستئناف والقضاة والمستشارين أعضاء مجلس إدارة النادي.

ومن جانبه؛ أعرب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة عن سعادتهم البالغة لتشريف المحافظ، مثمنين الدور البارز الذي يقدمه المحافظ في التعاون بين الأجهزة التنفيذية والسلطة القضائية في الغربية.

محافظ الغربية يهنئ مجلس ادارة نادي القضاة الجديد بطنطا

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وائل لطفي

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