بينها «العصيدة والدشيشة».. أشهر الأكلات في الصعيد

هناك العديد من الأكلات التي يشتهر بها الصعيد، ما بين العصيدة والبتو وغيرها.

وتستعرض “الدستور” في السطور التالية أشهر الأكلات بالصعيد:

العصيدة

يرجع البعض أصل هذه الاكلة للسودان والبعض الأخر يرجع موطن منشأها لصعيد مصر، وعلي الرغم من إختلاف موطن مخترعها، ولكنها منتشرة في الصعيد بشكلا كبير، وتتكون من عجين يتم تشكيلة بأكثر من شكل ثم يضاف إلي العسل لأو السكر بالإضافة للسمن البلدي.

المخروطة

تتشابه طرييقة صناعتها مع العصيدة بشكلا كبير وهي عبارة عن عجين أيضا يتم فرده بواسطة لوح خشبي ويقطع بالسكين علي شكل خيوط رفيعة تشبه الشعرية ثم تضاف إلي السكر أو العسل حسب الرغبة، وهذه الأكلة علي الرغم من كونها خفيفة إلا أنها ستشعرك بالشبع علي الفور.

البلح المطهي

البلح لا يتم طهوه في معظم البلدان ولكن في صعيد مصر هناك أكلة يتم فيها وضع البلح العجوة في طبق به قدر من السمن تم تسخينه ويقلب جيدا ثم يقدم للأكل.

وهناك طريقة أخري لصنع البلح عن طريق غليه في قدر به ماء ثم يضاف إلي السمن أو الحليب أو العسل.

البتاو

البتاو هو نوع من الخبز يعرف في الصعيد منذ قرون يتم عن طريق إضافة دقيق الذرى إلي الدقيق الأبيض العادي، وإضافة الخميرة ومقدار ملائم من الماء، ويتم تطرية العجينة ثم إضافتها إلي اللوح الصاج حتي تنضج ثم يؤكل طري أو يتم تحميصه.

والبتاو بالإضافة لكونه خبز خفيف يتميز بقدرته علي البقاء لفترات طويلة دون أن يفسد خاصة إذا تم تحميصه.

الدشيشه

وهي عبارة عن ذرة خضراء توضع في الفرن لتحميصها، ثم تفرك ويتم الإحتفاظ بها لتقديمها في أي وقت.

الويكا

وهي عبارة عن إحضار بواقي الخبز وعدم رميه ثم إضافته للباميه المقطعة إلي شرائح وتغلي علي النار معا ثم توضع في الخلاط لتتحول إلي ما يشبه الحساء السائل.

الجبن القريش والمش

الجبن القريش والمش كذلك من الأكلات االتي أخترعت وتواجدت في الصعيد منذ عقود؟

الفطير المشلتت

الفطير المشلتت الذي يتم طهية في الصعيد يختلف عن الفطير العادي في كونه أكثر ثقلا بالسمن البلدي وأطعم من حيث النكهة.