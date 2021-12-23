توزيع 200 لحاف وبطانية ضمن حملة «ستر ودفا» في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصة في المناسبات والأعياد.

أشاد المحافظ بدور جمعية الأورمان في خدمة المجتمع وما تقوم به من تقديم المساعدات المادية والعينية وإستهداف القرى الأكثر احتياجاً، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

ومن جانبه، أشار سيد رجب مدير جمعية الأورمان بالشرقية إلى أنه تنفيذاً لتعليمات اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان تم توزيع 200 لحاف وبطانية على الأسر الأكثر إحتياجاً بقرى مركز الزقازيق ومدينة القرين، وذلك ضمن حملة (ستر ودفا ) الهادفة إلى حماية الأسر غير القادرة من صقيع وبرد الشتاء وتحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي ، لافتا إلى أنه تم توزيع 100 لحاف وبطانية على المستحقين بقرية غزالة الخيس التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، و 100 لحاف وبطانية آخرين على المستحقين بقرية مفارق أبو نصار بمدينه القرين.

أوضح مدير جمعية الأورمان أن توزيع الألحفة والبطاطين على غير القادرين هو نشاط خيري موسمي أطلقته الجمعية قبل عدة سنوات تحت شعار "ستر ودفا " وتحرص على تنفيذه سنوياً مع قدوم فصل الشتاء للوصول لأكبر عدد من المستحقين وحمايتهم من صقيع وبرد الشتاء.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء هذا العام على غير القادرين في أقاصى القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان في الشرقية برعاية محافظ الشرقية وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأشار «شعبان» إلى أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيري موسمي أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.

يذكر أن جمعية الأورمان تقوم سنويًا بإطلاق 3 حملات خيرية موسمية وهى حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام، وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك وحملة توزيع لحوم الأضاحي المحلية والمستوردة عقب عيد الأضحي المبارك من كل عام.