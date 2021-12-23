محافظ بورسعيد يؤدي التحية العسكرية لطفل يرتدي الزي العسكري

اللواء عادل الغضبان التحية العسكرية لطفل يرتدي الزي العسكري

أدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التحية العسكرية لطفل يرتدي الزي العسكري، وذلك خلال فعاليات تفقد متحف النصر للفن الحديث أسفل النصب التذكاري بميدان الشهداء، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي عيد النصر، في الذكرى 65 لانتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956.

جاء ذلك بحضور اللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية وأهالي المحافظة، واصطحب المحافظ الطفل خلال جولته، ليكون بين القيادات الأمنية والعسكرية.

وأشار المحافظ، خلال تفقده مقتنيات المتحف، إلى أنه يعتبر متحف النصر هو متحف للفن التشكيلي، وأنشئ في 25 ديسمبر عام 1995 تقديرًا لكفاح وصمود بورسعيد وأبنائها، وسعيًا نحو توثيق بطولاتهم.

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال