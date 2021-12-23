الخميس 23 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة سيدة استمرت في صرف معاش والدها بعد وفاته لـ«الجنايات»

أموال
أموال

أمرت نيابة الأموال العامة، اليوم الخميس، بإحالة ربة منزل إلى محكمة الجنايات لاتهامها بالاستيلاء على  المال العام والاستمرار في صرف معاش والدها بعد وفاته  دون وجه حق.

وكشفت التحقيقات عن أن الواقعة بدأت ببلاغ من مسئولي إحدى الهيئات الاجتماعية بقيام ربة منزل، مقيمة بمحافظة القاهرة، بالانفصال عن زوجها مما ترتب عليه استحقاقها للمعاش عن والدها، ثم تزوجت من آخر ما كان يستوجب معه إيقاف صرفها للمعاش وفقاً لأحكام القانون.

 وأضافت التحقيقات أن المتهمة لم تخطر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بواقعة زواجها واستمرت في صرف المعاش، وترتب على ذلك استيلائها على مبالغ المعاش الشهري المنصرفة لها بإجمالي مبلغ 130 ألف جنيه.

واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة، مبررة مرورها بضائقة مالية، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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