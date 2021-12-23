تجديد حبس المتهمين بالتمثيل بجثة «فتاة بنها»

قرر قاضى المعارضات بمحكمة بنها الجزئية، اليوم الخميس، استمرار حبس كلا من "ع .غ "، 23 سنة، طالب بمعهد خاص للهندسة ومقيم دائرة مركز كفر شكر، و"م ب ع"، 24 سنة، سائق توك توك، مقيم دائرة مركز كفر شكر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وإخلاء سبيل "م ع ا"، 25 سنة، بائع بمعرض مفروشات، "م ز ع"، 37 سنة، سائق مقيمان دائرة مركز كفر شكر، بكفالة 10 ألف جنيها لكل منهما، وإلا يستمر حبسهما، على ذمة اتهامهم بقضية التمثيل بجثة الفتاة “هايدى”، والمعروفة بـ"فتاة بنها" والتى عثر على جثتها بطريق شبرا بنها الحر بنطاق مركز شرطة بنها.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة إحدى السيدات بالقليوبية، وضبط مرتكبى الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة (إحدى السيدات "تعمل بعيادة أسنان" - كائنة بدائرة قسم شرطة أول بنها) مُلقاة بطريق (شبرا / بنها الحر) بدائرة المركز، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وما قرره والد المتوفية بخروج كريمته متوجهة لعملها بعيادة الأسنان المشار إليها إلا أنها لم تعد.

وتم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المتوفية (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بارتباطه بعلاقة عاطفية بالمتوفية، حيث اصطحبها إلى شقة سكنية مستأجرة كائنة بمحافظة الجيزة، ثم فوجئ بإصابتها بحالة إعياء وسقطت على إثرها مغشياً عليها وبدت عليها علامات الوفاة، وخشية افتضاح أمره، استعان بصديقه (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة مركز كفر شكر) "أمكن ضبطه" ووضع جثة المجنى عليها داخل حقيبة سفر كبيرة الحجم تحصل عليها من الشقة محل الواقعة.

وعقب حضور الأخير إليه رفقة صديقهما (بائع - مقيم بدائرة مركز كفر شكر) مستقلان سيارة "فان" قيادة (سائق - مقيم بدائرة مركز كفر شكر) دون علم الأخيرين بالواقعة، استقل المتهم السيارة رفقتهم وبحوزته الحقيبة (التى بداخلها جثة المجنى عليها) وصولاً لمكان العثور، حيث ألقى الجثة وانصرف بالحقيبة ومتعلقات المتوفية "أرشد عنها"، وباستدعاء صديقهما المشار إليه وقائد السيارة أيدا ما جاء بأقوال المتهمان دون علمهما بالواقعة.

وأدلى المتهم الأول، ويدعى "ع.غ.ع" 23 عامًا، طالب في أحد المعاهد بـ 6 أكتوبر، باعترافات أمام جهات التحقيق، أنه تربطه علاقة عاطفية بالمجني عليها وأنهما كانا يتقابلان معا بشكل مستمر، وفي أحد المرات عرض عليها أن يتقابلا في شقة مستأجرة لأحد زملاءه في المعهد بمنطقة 6 أكتوبر، حيث أنه يترك الشقة يومي الخميس والجمعة للسفر لأسرته، واتفقا أن يتقابلا في الشقة يوم الخميس الماضي.

وتابع المتهم، أن الفتاة بالفعل خرجت من منزلها يوم الخميس على أنها ستذهب إلى العيادة، ولكنها تقابلت معه وذهبا إلى الشقة، وعندما وصلا ودخلا فوجىء بإصاباتها بحالة إعياء شديدة لم يستطيع تفسيرها وأصابته حالة من الذعر عندما سقطت على الأرض فاقدة الوعي.

واستطرد، أنه حضر إليه الثاني وبرفقته صديقيهما المدعو "م.ع.ا " 25 عاما، بائع مفروشات مستقلان سيارة سوزوكي استأجرها لتوصيلهما قيادة المدعو "م.ذ.ع" 37 عاما، سائق، مؤكدا في اعترافاته أن الثالث والرابع ليس لديهما علم بالواقعة.

أدلى المتهم الثانى، باعترافات حول الواقعة وأقر بصحة أقوال الأول، مؤكدا أنه أقدم على مساعدته في ارتكاب الواقعة، وباستدعاء الثالث وقائد السيارة المستخدمة في نقل جثة المتوفاة وسؤالهما أيدا ما جاء بأقوال المتهمان دون علمهما بالواقعة.