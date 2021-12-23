الخميس 23 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألف إصابة جديدة بكورونا فى الإمارات

الامارات
الامارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن إجراء 365,269 فحص جديد خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أحدث تقنيات الفحص الطبي.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية، في بيان لها، إنه يأتي ذلك تماشيا مع خطة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والمخالطين لهم وعزلهم.

وتابع بيان وزارة الصحة الإماراتية أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة ساهم في الكشف عن 1,002 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 746,557 حالة.

‌‎وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن عدم تسجيل أي حالة وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يستقر عدد الوفيات عند 2,154 حالة.

 ‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 339 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 739,616 حالة.

وزارة الصحة الإماراتية فئات الفحص الطبي الإمارات كورونا المستجد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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