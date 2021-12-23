الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

انعقاد مؤتمر الطاقة العالمي 25 في سان بطرسبرج أكتوبر المقبل

الكهرباء
الكهرباء

يعقد مؤتمر الطاقة العالمي الخامس والعشرون في الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر 2022 في مدينة سان بطرسبرج، بمناسبة الذكري المئوية لمجلس الطاقة العالمي، وتستضيفه وزارة الطاقة في الاتحاد الروسي.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر أكثر من 7000 من قادة الطاقة الدوليين وأصحاب المصلحة، تحت شعار الطاقة من أجل الإنسانية، لعرض التطورات الأكثر حداثة وريادة في مجال الطاقة وتوفير مساحة فريدة للحوار القيادي المستنير. 

وعلى مدى 100 عام، استفاد مؤتمر الطاقة العالمي الذي يعقده مجلس الطاقة العالمي  كل ثلاث سنوات من القوة الجماعية لمجتمع الطاقة العالمي لتحويل الإلهام إلى عمل يرحب هذا الحدث الرائد المرموق والمعترف به عالميًا بالقادة من جميع أنحاء العالم حيث يجتمعون معًا لتشكيل مستقبل الطاقة. 

و يضم مؤتمر الطاقة العالمي، برنامجا  في مجموعة من التنسيقات المثيرة والجذابة لمساحة للمعارض تعرض المنتجات والخدمات المتطورة من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلي مؤتمرات القمة لقادة الطاقة العالمية، واجتماعات مائدة مستديرة خاصة رفيعة المستوى لكبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والضيوف الخاصين.

مؤتمر الطاقة العالمي قمة مجلس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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