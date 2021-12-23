الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط أكاديمية بدون ترخيص لتعليم التمريض والعلوم الطبية بالبحيرة

المضبوطات
المضبوطات

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة صور الفساد والمخالفات وضبط الأسواق مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين. 

حيث قام جهاز حماية المستهلك بالبحيرة برئاسة اللواء أحمد الحسينى بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام برئاسة عمر لبيب بحملة رقابية مكبرة أسفرت عن ضبط أكاديمية طبية بناحية دمنهور  لتعليم وتدريب التمريض والعلاج الطبيعى والتحاليل الطبية بدون ترخيص وتقوم بوضع إعلانات مضللة على صفحات التواصل الاجتماعى.

ويتم تقاضي من الطالب للدورة التدريبية الواحدة مبلغ 7500 جنيه ومدتها عدة شهور وتوهم الطلبة بحصولهم على شهادات معتمدة حكومية لتعليم مهنة التمريض والعلوم الطبية وأثناء الضبط تبين تواجد عدد 95 طالب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم التحفظ على الآتي:- 13 كتاب متنوع لتعليم التمريض للطلبة (دليل الإسعافات الأولية - أساسيات التمريض - فارما كولوجي - الفسيولوجي - التمريض الباطني والجراحي- تمريض الطوارئ والرعاية الحرجة- الميكروبيولوجي والطفيليات).

كما تم ضبط عدد 3 كشف للحضور والانصراف للطلبة بعدد 14 ورقة، و40 ورقة إعلان عن نشاط الأكاديمية، وجهاز قياس سكر الدم، وعلبة شرائط تحليل سكر مفتوحة، و132 سرنجة 3 مل داخل علبة كرتون مفتوحة، و170 كانيولا داخل علبتين، وجهاز ضغط زئبقي وسماعة طبيب.

كما تم ضبط 2 ترمومتر لقياس درجة الحرارة وترمومتر رقمي لقياس الحرارة، و2 أنبوبة بلاستيكية تستخدم في أغراض طبية، و95 كارنيه دراسي مدون عليه لطلبة الفرقة الأولى والثانية لعام 2021/ 2022.

وشدد اللواء اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم التحفظ على المضبوطات وجارِ تحرير المحاضر اللازمة.

حماية المستهلك البحيرة محافظة بدون ترخيص محافظ البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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