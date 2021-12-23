الخميس 23 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«عصابة» بطاريات السيارات بالقاهرة تكشف «سر السرقة»

بطاريات السيارات
بطاريات السيارات

اعترف متهمان أمام رجال المباحث بالقاهرة، بتكوينهم لتشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة البطاريات من داخل السيارات بمنطقة 15 مايو، بأسلوب "الضغط على الكابود".

واعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها بدائرة القسم، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو من ضبط (عاطلان - مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان – لهما معلومات جنائية) وبحوزتهما (بطارية سيارة "مجهولة المصدر" - سلاح أبيض "سكين" – زردية)، وبمناقشتهما عن مصدر البطارية المضبوطة بحوزتهما إعترفا بسرقتها من إحدى السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما.

وأمكن التوصل للمجني عليه (مقيم بدائرة القسم)، باستدعائه اتهمهما بالسرقة، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة بطاريات السيارات، وتم القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

رجال المباحث بالقاهرة تشكيل عصابي سرقة البطاريات السيارات 15 مايو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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