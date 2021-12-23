الخميس 23 ديسمبر 2021
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حوادث

متهمة تعترف أمام مباحث القاهرة: «غافلت الصايغ وسرقت الذهب»

جريدة الدستور

اعترفت متهمة أمام مباحث القاهرة، اليوم الخميس، بسرقتها كمية من المشغولات الذهبية من داخل محل بأسلوب "المغافلة" بمنطقة الموسكى بعدما غافلت صاحبه واستولت على "3 خواتم ذهب، 2 حلق، سلسلة" عقب إيهامه بعرضهم على شخص وسرقتهم، وتم القبض عليها واعترفت بارتكابها للواقعة.

بدأت الواقعة ببلاغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة من صاحب محل مصوغات ذهبية "كائن بدائرة القسم" - مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بحضور سيدة للمحل ملكه والاستيلاء منه على كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن 3 خواتم ذهب، 2 حلق، سلسلة عقب إيهامه بعرض تلك المشغولات على أحد الأشخاص "معلوم لديه"، إلا أنها غافلته واستولت على المشغولات الذهبية ولاذت بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس- لها معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها، وبمواجهتها بالتحريات أيدتها واعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه، تـم بإرشادها ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لـدى عميلها "سيىء النيـة" (صاحب محل مصوغات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث القاهرة المشغولات الذهبية الموسكي خواتم ذهب سلسلة

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