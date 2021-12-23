ننشر اعترافات متهم بمحاولة سرقة سيارة بمدينة نصر

تستكمل جهات التحقيق بمدينة نصر، اليوم الخميس، إجراءاتها في اتهام عاطل بمحاولة سرقة سيارة بدائرة القسم، وقال المتهم إنه قرر السرقة لمرورة بضائقة مالية، وتابع أنه يعمل منفردًا.

وكانت النيابة العامة قد قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من محضر الاستدلال أنه أثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ لها ترجل أحد الأشخاص من سيارة "ملكه" وقيامه بكسر زجاج سيارة أخـرى باستخدام "كوريـك" حال توقفها بجانب الطريق، وحال محاولتهم ضبطه قام باستقلال سيارته فى محاولة منه للفرار، فقامت القوة الأمنية بمطاردة السيارة مما أدى إلى إختلال عجلة القيادة بيد المتهم والاصطدام بسيارتين وأحدث بهما تلفيات ثم توقفت سيارة المتهم وتم ضبطه وتبين أنه مقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته اعـترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.