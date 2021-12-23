الخميس 23 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ننشر اعترافات متهم بمحاولة سرقة سيارة بمدينة نصر

سرقة سيارة
سرقة سيارة

تستكمل جهات التحقيق بمدينة نصر، اليوم الخميس، إجراءاتها في اتهام عاطل بمحاولة سرقة سيارة بدائرة القسم، وقال المتهم إنه قرر السرقة لمرورة بضائقة مالية، وتابع أنه يعمل منفردًا.

وكانت النيابة العامة قد قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من محضر الاستدلال أنه أثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ لها ترجل أحد الأشخاص من سيارة "ملكه" وقيامه بكسر زجاج سيارة أخـرى باستخدام "كوريـك" حال توقفها بجانب الطريق، وحال محاولتهم ضبطه قام باستقلال سيارته فى محاولة منه للفرار، فقامت القوة الأمنية بمطاردة السيارة مما أدى إلى إختلال عجلة القيادة بيد المتهم والاصطدام بسيارتين وأحدث بهما تلفيات ثم توقفت سيارة المتهم وتم ضبطه وتبين أنه مقيم بدائرة القسم. 

وبمواجهته اعـترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مدينة نصر مديرية أمن قسم شرطة أمن اجراءات مديرية امن القاهرة التحقيق سرقة سيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

«أمطار ورياح شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2021

لمحاولته التدفئة من البرد.. وفاة عامل «سويتش» بمجلس مدينة الخانكة

من 62 ألف متقدم.. كلية الشرطة تقبل 2450 طالبا بدفعة 2021

بوتين: وصول روسيا إلى المناعة الجماعية ضد «كورونا» في 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هى.. أساس التنمية المستدامة

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

حسين دعسة

مجلس الأمن.. والاستيطان اليهودي بعد القرار 2334

محمد العسيري

الصعيد يشدو مجددًا: عندنا فَرحْ واتنصبْ

د.محمد شادي

الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص: أربعون عامًا من الجمود

صفوت البياضي

نوبة صحيان لمواجهة كورونا

د. بهي الدين مرسي

هل بات التنمر كالماء والهواء؟

خالد عكاشة

مَنْ ساعد أبى أحمد كى يعود مجددًا؟

صور

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عمانية: إسرائيل تعمل على تصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولى

مستشار الأمن القومى الأمريكى: ملتزمون بضمان أمن إسرائيل

استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى قرب رام الله