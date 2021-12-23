الخميس 23 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يعلن القبض على «طبيب داعش» و4 من معاونيه

القوات العراقية
القوات العراقية

 أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الخميس، القبض على معالج جرحى داعش وأربعة من معاونيه في كركوك.

وذكر بيان للخلية، أنه استمرارا للعمليات الاستباقية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية للقصاص من الزمر الإرهابية وتجفيف منابعهم، وبعمليات منفصلة بمحافظة كركوك نتج من خلالها إلقاء القبض على خمسة ارهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة (٤/إرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية.

وأوضح البيان، أن من خلال التعمق بالتحقيق معهم، اعترف الإرهابي الأول قيامه بعلاج مرضى وجرحى عصابات داعش في مضافتهم وكذلك تجهيزهم بالأدوية والمعدات الطبية مستغلا وظيفتة بوزارة الصحة فضلا عن تقديم الدعم الوجستي لهم، فيما عمل باقي الإرهابيين الملقى القبض عليهم ضمن صفوف داعش بمايسمى قاطع كركوك وذلك قدموا الدعم لعصابات داعش الإرهابي واشتركوا أيضا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير.

وتابع، أنه "تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".

عصابات داعش الإرهابية 

وقالت الشرطة العراقية، في بيان سابق، إن القوات الأمنية "نفذت اليوم عملية أمنية لتفتيش وتطهير المناطق ضمن قاطع عمليات كركوك في منطقة (العلوكة) من المخلفات الحربية لعصابات داعش الإرهابية".

وأضاف البيان أن العملية "أسفرت عن العثور على 34 عبوة ناسفة نوع بلازما حديدية، وعبوتين ناسفتين نوع قمعية، و36 مسطرة تفجير".

ولفت إلى أنه "تمت معالجة المواد وإتلافها موقعيا من قبل مفارز الجهد الهندسي".

وما تزال الكثير من المدن التي استرجعتها القوات الأمنية العراقية من تنظيم داعش، تتناثر فيها العبوات الناسفة التي غالباً ما يكون ضحاياها من الأهالي وسكان تلك المناطق.

وتشكل أطراف كركوك، بحكم جغرافيتها المعقدة وتضاريسها المتداخلة مع المحافظات الأخرى، واحدة من أهم معاقل تنظيم داعش ما بعد خسارته لدولته المزعومة عام 2017.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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