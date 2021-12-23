تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغت حركة تداول الشاحنات 4216 شاحنة.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 9 آلاف و391 طنا تشمل : 6691 طن فوسفات و 2700 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59156 طن تشمل : 30363 طن ذرة و7418 طن قمح و716 طن خشب زان و75 طن صويا و6900 طن خردة و13184 طن حديد و500 طن عدس .

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 531 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطا وبصل أخضر وبطاطس وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (برسيم وبصل وفلفل وريحان وكراوية وكتان) وفواكة (برتقال ويوسفي) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن والكويت ومالطا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وألمانيا والهند وكندا وهونج كونج وإنجلترا وباكستان والصين وبنجلاديش وجواتيمالا وأمريكا.

فيما بلغ عدد الحاويات الواردة 424 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2096 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 115 ألفا 134 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 141 ألفًا و618 طنًا.

وغادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2380 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وسوهاج.