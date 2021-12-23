الخميس 23 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي للمتضررين من الجفاف في سوريا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قام الاتحاد الأوروبي بإعداد 10 ملايين يورو إضافية لمساعدة المواطنين في سوريا، وبهذا التمويل يرتفع إجمالي الدعم الإنساني من الاتحاد الأوروبي لسوريا في عام 2021 إلى 141 مليون يورو.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية أن هذا المويل سيساعد الناس في الوصول إلى المياه وإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه الحيوية. كما ستعمل على تحسين ظروف الصرف الصحي والنظافة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وغير الحكومية.

وسيوفر هذا التمويل الغذاء والتغذية بسرعة ويساعد في توسيع الخدمات الطبية الأساسية. سيساعد التمويل أيضا الأشخاص المستضعفين طوال فصل الشتاء بوقود التدفئة والبطانيات والملابس الشتوية وإصلاح الخيام.

وقال مفوض إدارة الأزمات، جانيز لينارتشيتش:"يشكل الجفاف في سوريا تحديا هائلا للشعب السوري الذي هو بالفعل في وضع خطير بسبب الأزمة المستمرة. هذا مثال واضح على كيفية تأثير تغير المناخ على الفئات الأكثر ضعفاً.

وتابع يجب أن نتأكد من أن أولئك الذين يحتاجون إلى الحماية والمساعدة يتلقونها الآن. يلتزم الاتحاد الأوروبي بدعم الأشخاص في سوريا بالمساعدات الإنسانية حيثما دعت الحاجة إليها وطالما كانت هناك حاجة إليها ، وفقًا للمبادئ الإنسانية والقانون الإنساني الدولي. ومع ذلك ، يجب استكشاف حلول أكثر استدامة".

بروكسل الاتحاد الأوروبي سوريا الجفاف في سوريا

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وائل لطفي

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