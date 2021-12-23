الدولار ينخفض مع تحسن شهية المخاطرة وأداء قوى للدولار الأسترالى

تعافى اليورو والدولار الاسترالي وعملات أخرى أمام الدولار الأمريكي، مع تزايد تفاؤل المتعاملين بشأن التوقعات الاقتصادية على الرغم من زيادة حادة في الإصابات بالمتحور أوميكرون وبينما يستعد

المستثمرون لمزيد من التقلبات.



وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات منافسة، 0.37 بالمئة إلى 96.068 . لكنه ما زال قرب أعلى مستوى في عام ونصف البالغ 96.938 الذي وصل إليه في 24 نوفمبر بفعل توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي أصبح أكثر اقترابا من زيادة أسعار الفائدة.



وارتفع اليورو 0.37 بالمئة إلى 1.1331 دولار في حين صعد الدولار الاسترالي 0.86 بالمئة إلى 0.7214 دولار أمريكي. وقفز الدولار النيوزيلندي 0.74 بالمئة إلى 0.6820 دولار أمريكي.

وتراجعت العملة الأمريكية 0.63 بالمئة مقابل الكرونة النرويجية التي تستفيد من ارتفاع أسعار النفط والغاز.



وصعد الجنيه الأسترليني 0.67 بالمئة إلى 1.3358 دولار على الرغم من بيانات تظهر أن اقتصاد بريطانيا نما في الربع الثالث بوتيرة أكثر تباطؤا مما كان معتقدا في السابق.



وفي سوق العملات المشفرة، استقرت بتكوين عند 48 ألفا و914 دولارا.

وكان صعد الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي وارتفع قليلا مقابل اليورو، على الرغم من بيانات رسمية تظهر أن اقتصاد بريطانيا نما بوتيرة أكثر بطئا مما كان معتقدا في السابق قبل القفزة التي حدثت مؤخرا في الإصابات بكوفيد-19 والتي أثارها المتحور أوميكرون.



وأظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نما بنسبة 1.1 في المئة في الربع الثالث بين يوليو وسبتمبر ، وهي وتيرة أضعف من تقدير أولي للنمو بلغ 1.3 في المئة.

وهذه الوتيرة أقل بكثير أيضا من القفزة التي سجلها الاقتصاد البريطاني البالغة 5.4 بالمئة في الربع الثاني عندما جرى رفع معظم قيود فيروس كورونا.