أكثر المشكلات انتشارا بين الأزواج.. كل ما تريد معرفته عن «الإكراه الجنسي»

يمكن أن تحدث الصدمات الجنسية بعدة طرق، ولا تنطوي دائمًا على القوة الجسدية، فهناك ما يسمى بالإكراه الجنسي، وهو باختصار عندما يضغط عليك شخص ما أو يتلاعب بك للحصول على اتصال جنسي عندما لا ترغب في ذلك.

ووفقًا لما ذكره الأطباء بموقع " healthline" الطبي، فيمكن أن يكون الإكراه الجنسي محيرًا ومزعجًا للغاية، ففي بعض الأحيان ينتهي بالعنف والإيذاء النفسي.

ما هو الإكراه الجنسي ؟

يصف الإكراه أي محاولة للسيطرة على سلوكك بالتهديدات أو التلاعب، حيث يحدث الإكراه الجنسي عندما يرفض شخص ما في ممارسة العلاقة الحميمة، ويستمر في محاولة إقناعك بتغيير رأيك.

وفي بعض الأحيان، يكون الإكراه صارخًا جدًا، الأمر الذي يتسبب في الكثير من المشكلات النفسية، والذي يعد مرض الاكتئاب أبرزها.

وتشمل تكتيكات الإكراه الجنسي الشائعة، الشعور بالذنب، صنع التهديدات، الابتزاز العاطفي، بالإضافة إلى إعطائك المخدرات أو الكحول بهدف تغيير أفكارك.

وغالبًا ما يحدث الإكراه الجنسي في العلاقات الرومانسية، ولكن يمكن أن يحدث أيضًا في سياقات أخرى - بين المعارف أو زملاء العمل أو الأصدقاء أو العائلة أو في المدرسة أو في حفلة أو في أي مكان آخر.

يحدث الإكراه عندما يطلب منك شخص ما الموافقة عندما تكون قد قلت لا أو أعربت بطريقة أخرى عن عدم الاهتمام، فقد يستخدمون التهديدات والإقناع والتكتيكات الأخرى للحصول على النتيجة التي يريدونها.

ماذا يقصد بـ«التلاعب العاطفي»؟

في علاقة ما، قد يحاول الشريك التلاعب بمشاعرك لحملك على تغيير رأيك بشأن ممارسة الجنس أو فعل أي شيء آخر، فعندما يستخدم الناس عواطفهم عمدًا لمحاولة إقناعك بفعل ما يريدون ، فهذا إكراه.

وأشار الخبراء، إلى أنهم قد يحاولون مهاجمة ثقتك بنفسك عندما ترفضهم، أو يتصرفون كما لو أنهم يقدمون لك معروفًا برغبتهم في ممارسة الجنس معك.