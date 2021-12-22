فرنسا تسجل 84272 حالة إصابة جديدة بكورونا مقتربة من رقمها القياسى

سجلت فرنسا اليوم الأربعاء 84272 إصابة جديدة بكوفيد-19 في الأربع والعشرين ساعة الماضية مقتربة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 87 ألف حالة في نوفمبر 2020، وهو ثاني أعلى عدد إصابات يومي ترصده فرنسا هذا العام بعد أن سجلت 84999 حالة جديدة في ذروة موجة الربيع في أبريل.



وتوقع وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران في وقت سابق اليوم الأربعاء بأنه يمكن الوصول إلى أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بنهاية الشهر الجاري.

وفي سياق متصل، ذكرت السلطات الفرنسية، اليوم الإثنين، أنها تتوقع زيادة الإصابات بكورونا بين الأطفال بسبب متحور أوميكرون، مشيرة إلى أنها تجيز تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عامًا.

وكانت السلطات الفرنسية أكدت عزمها تقليل المدة الزمنية بين الجرعتين الثانية والثالثة من لقاحات كورونا من 5 أشهر إلى 4 فقط.

وأوضحت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية أن هذا التطور جاء في وسط مخاوف من انتشار متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في فرنسا.

ونقلت القناة عن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، قوله اليوم إنه سيُطلب من الناس إظهار دليل على التطعيم لدخول بعض الأماكن، مضيفًا أنه سيجري حظر الحفلات العامة الكبيرة والألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة 2022.

يذكر أن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، أعلن طرح مشروع قانون جديد بداية شهر يناير المقبل لتشديد الإجراءات المتعلقة بالتطعيم ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم منع الحفلات الموسيقية والألعاب النارية في رأس السنة.

وقال كاستيكس، في مؤتمر صحفي نقلت عنه صحيفة «ذا جارديان» البريطانية: "سيتم منع الحفلات الموسيقية والألعاب النارية في رأس السنة، نحن نعيش في قلب الموجة الخامسة وطواقمنا الصحية منهكة"، مضيفًا أن "متحور أوميكرون ينتشر بسرعة في فرنسا وسيصبح هو الأكثر انتشارًا مع بداية العام المقبل".