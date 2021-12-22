الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونسيون يحتجون على فرض «الجواز الصحى» الخاص بالتطعيم من كورونا

تونس
تونس

احتج عشرات التونسيين اليوم الأربعاء على فرض العمل "بالجواز الصحي" الخاص بالتطعيم من فيروس كورونا، واعتبروه انتهاكًا لحقوقهم وتقييدًا لحرياتهم الشخصية، كما رفضت منظمات حقوقية الخطوة واعتبرت أنها تنتهك حقوق العمل وحرية التنقل.

وقالت عضو تنسيقية «توانسة ضد التلقيح» حنان الباجي: "من غير المقبول منع المواطنين من دخول الفضاءات العامة دون الاستظهار بجواز التلقيح"، موضحة أن قانون الجواز الصحي "يحد من الحريات ويمنع المواطن من التمتع بالخدمات".
 

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد الذي استأثر بالسلطات في البلاد أصدر مرسومًا رئاسيًا يفرض جواز تطعيم كوفيد-19 على التونسيين وجميع الأجانب الذين يزورون تونس.
 

وطبقًا للمرسوم، يتعين على كل من المسئولين والموظفين والزائرين إظهار بطاقة التطعيم ضد فيروس كورونا لدخول الإدارات العامة والخاصة، إضافة إلى تعليق مباشرة العمل لمن لم يتلقوا التطعيم في القطاعين العام والخاص لحين تقديم جواز التطعيم.

كورونا التطعيم الجواز الصحي التلقيح تونس

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وائل لطفي

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