الحكومة الإسبانية تعيد إلزامية وضع الكمامة فى الخارج

قرّرت الحكومة الإسبانية الأربعاء جعل وضع الكمامات في الخارج أمرا إلزاميا مجددا بعدما ارتفع عدد الإصابات بكوفيد-19 بشكل حاد وسجل حصيلة قياسية بلغت نحو 50 ألف إصابة في 24 ساعة.



وأعلنت الحكومة الإسبانية في بيان "وضع الكمامات في الخارج أصبح إلزاميا مرة أخرى".



ولا يحدد البيان موعد دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ لكنّ مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية الخميس للموافقة على هذا المرسوم بحيث يصبح وضع الكمامات في الخارج ساريا في عيد الميلاد الذي يتخلله كثير من التجمعات.



وتزامن هذا الإعلان مع اجتماع عبر الفيديو بين رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز ورؤساء المناطق المتمتعة بحكم ذاتي لمناقشة التدابير التي يجب اتخاذها للحد من انتشار المتحورة أوميكرون.