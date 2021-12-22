الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استوليا على مليون و200 ألف جنيه.. أمر ضبط وإحضار زوجين في شبرا الخيمة

أموال
أموال

أصدرت نيابة شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، أمرا بسرعة ضبط زوجين بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مليون و200 ألف جنيه بعد إيهامهن بإنشاء مصنع للعمل به وتحقيق أرباح على خلاف الحقيقة.

وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على جهات التحقيق أمرت بطلب حضور للمشكو في حقهما وسؤالهما، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة بتلقيه بلاغا من عدد من السيدات بتضررهن من "هالة. أ.ا" وزوجها "محمد م. ع"، واتهامهما بالنصب عليهن وعددهن 150 سيدة في شبرا الخيمة، وجمع مليون و200 ألف جنيه ثم هربا.

وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية بالمديرية وبالفحص وسؤال المتضررات أكدن أن المتهمين تحصلا منهن على مبالغ مالية بغرض إنشاء مصنع ملابس وأنهن وثقن بالمتهمين لأنها يقيمان في المنطقة منذ سنوات وجرى تحرير محضر رقم 23224 لسنة 2021 جنح قسم أول شبرا الخيمة، وتولت النيابة التحقيق.

وبسؤال عدد من الشاكيات حول ظروف وملابسات الواقعة أكدن أن المشكو في حقها وزوجها قاما بإيهامهن بأنهما سيجمعان منهن الأموال بنسب مختلفة لبناء مصنع وتوفير فرص عمل لهن ولأبنائهن ثم اختفيا.

شبرا الخيمة المباحث الجنائية امر ضبط واحضار مصنع ملابس النصب علي المواطنين النصب على المواطني طلب تحريات المباحث اللواء غالب مصطفى

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وائل لطفي

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