الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة الوادي الجديد يحضر مراسم افتتاح مشروعات قومية بمحافظات الصعيد

صورة من حضور افتتاح
صورة من حضور افتتاح مشروعات الصعيد

شارك الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد مع كوكبة من رؤساء جامعات الوجه القبلي فى مراسم افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعدد من المشروعات بمحافظات الصعيد عبر الفيديو كونفورانس من محافظة أسيوط.

وقال طنطاوى إن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط كان فى استقبالهم فى بمقر المبنى الإداري للجامعة بصحبة رؤساء جامعات الوجه القبلى “بنى سويف، الفيوم، المنيا، سوهاج، جنوب الوادى،  الأقصر، أسوان”، لحضور مراسم زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة أسيوط.

وأضاف طنطاوى أنه قام بصحبه رؤساء جامعات الوجه القبلي بجولة داخل المبنى الادارى للجامعة للتعرف على أهم المعالم المميزة لجامعة أسيوط والتي تضم حجر الأساس الأثري والمؤرخ لتاريخ إنشائها وكذلك صور قيادات الجامعة المتوالية على مر تاريخها.

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رئيس جامعة الوادي الجديد مراسم افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات بمحافظات الصعيد الفيديو كونفورانس محافظة أسيوط المعالم المميزة

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وائل لطفي

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