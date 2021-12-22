الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

ألمانيا: قلقون من أنباء تأجيل الانتخابات فى ليبيا

أنالينا بيربوك
أنالينا بيربوك

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن شعورها بالقلق حيال تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا التي كان مزمعًا إجراؤها بعد غد الجمعة.
 وفي أعقاب لقاء مع وزير خارجية لوكسمبورج جان اسيلبورن في برلين، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر اليوم الأربعاء، إن التأجيل كان يلوح في الأفق خلال الأسابيع الماضية، " لكن ذلك لا يقلل منه كباعث على القلق".
 من جانبه، أعرب اسيلبورن عن تأييده لجهود الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى " المساعدة في أن نصل إلى حل ديمقراطي".


ورأت بيربوك أنه يبدو أن هناك بعض الأمور القانونية التي لا يزال يتعين توضيحها، مشيرة إلى التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة من أجل إيجاد هذا التوضيح سريعًا، وحتى يمكن إجراء الانتخابات " لأن هذا أمر شديد الأهمية ليس للمجتمع الدولي وحسب بل على وجه الخصوص لليبيين في هذه السنوات من الكارثة المخيفة التي تواجه بلادهم".
 

كانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اقترحت اليوم موعدًا جديدًا لإجرائها، في الرابع والعشرين من الشهر المقبل أي بعد شهر تقريبًا من موعدها الأصلي بعد غد الجمعة، وعزت المفوضية هذا الاقتراح بالتأجيل إلى وجود أوجه قصور في التشريع الانتخابي.
 

وقالت المفوضية إنها لا تزال غير قادرة حتى الآن على تقديم قائمة نهائية بالمرشحين بسبب إشكالات قانونية.

ويذكر أن أكدت السلطات الليبية الأربعاء أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الجمعة لن تجرى بعدما تقدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا الأربعاء باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيلها إلى 24 يناير بدلًا من موعدها الأساسي.


وتزامن اقتراح المفوضية مع إعلان لجنة نيابية استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت الحالي، بسبب ظروف مرتبطة بتقارير فنية وقضائية وأخرى أمنية.


وهذه الانتكاسة تعيد إغراق ليبيا التي عانت حربين أهليتين منذ العام 2011، في المجهول. فمن دون "مسار مستقبلي" هناك خطر اندلاع "صراعات محلية قد تنتشر إلى أجزاء أخرى من البلاد" وفق ما قالت أماندا كادليك، العضو السابقة في مجموعة الخبراء التابعة للأمم المتحدة حول ليبيا قابلته لوكالة فرانس برس.

برلين الانتخابات الرئاسية وزيرة الخارجية الألمانية ليبيا المانيا

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وائل لطفي

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