الأربعاء 22 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: مشروعات الرئيس السيسي بالصعيد ترقى لعصر الجمهورية الجديدة

النائب أحمد نشأت
النائب أحمد نشأت منصور

ثمن النائب أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي أسبوع الصعيد، وذلك خلال زيارته إلى محافظة أسيوط، والتي تأتي ضمن جولة موسعة سوف يتم عملها من قبل القيادة السياسية تستمر لمدة أسبوع كامل، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء.

وقال النائب أحمد نشأت منصور في بيان له اليوم، إن الفترة الماضية شهدت العمل على الارتقاء بجودة حياة المواطنين بمحافظات الصعيد، والتي تأتي في إطار السياسة الطموحة التي تتبناها القيادة السياسية برئاسة القائد عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد.

وأكد منصور، على أهمية مبادرة حياة كريمة والتي لعبت دور كبير في الارتقاء بقرى الصعد، منذ توليها حكم البلاد، والتى تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، مثمنا الدور الذي لعبته مبادرة حياة كريمة والتى استهدفت تطوير قري الصعيد بشكل كامل من أجل منح المواطن العديد من الخدمات المتميزة بمختلف المجالات وعلى رأسها الصحة والتعليم.

 ونوه وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن زيارة الرئيس السيسي تعكس إرادة الدولة الحقيقية لتنمية الصعيد والذي شهد اهتمام غير مسبوق، حيث تم النظر إلى كل المشاكل المتعلقة بمشروعات الصرف الصحي، والمرافق الأساسية، وشبكات الطرق، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي تطرق في حديثه عن ثقافة البناء على الأراضى الزراعية، وزيادة النمو السكاني، والتي يجب تغييرها ومواجهتها لان تأثيرها على التنمية خطير جدا.

ولفت النائب أحمد نشأت منصور أن الرئيس السيسي استطاع أن يخلق حياة جديدة لأهل الصعيد، عن طريق إطلاق العديد من المشروعات الصناعية والزراعية والاستثمارية، الأمر الذي يجعلها مستقبلة للعمال ويغير الأفكار السائدة عليها بأنها منطقة طاردة للعمالة نظرا لتوفير فرص العمل من خلال افتتاح المشروعات التنموية وتوفير الخدمات للمواطنين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة السياسية محافظات الصعيد النمو السكاني معيشة المواطن مشروعات الصرف الصحي النائب احمد نشأت منصور بمحافظات الصعيد شبكات الطرق

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدائرى كدليل على رداءة الماضى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: مفيش بطاقة تموين تانى لأكثر من فردين

الرئيس السيسى يوجه رسالة خاصة لأهل الصعيد: نسعى لتعويض ما فاتكم

«التموين»: رفع سعر قصب السكر لـ810 جنيهات و«البنجر» بـ795 جنيها

السيسي: حركة التطوير ستستمر حتى تحقيق رفاهية المواطن وجودة الحياة

الانتهاء من 75% من أعمال تطوير ورصف الإنترلوك ببولاق الدكرور

«جنيدي»: المشروعات الجديدة المفتتحة تعكس اهتمام الدولة بتطوير الصعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

اترك هاتفك خارج غرفة نومك!

طارق إلياس

متى تقول لا.. فتصبح حياتك أفضل!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شكرا وزارة الثقافة.. صون الهوية بتسجيل الخط العربي في اليونيسكو

إبراهيم داود

العرب أخيرًا.. يلعبون معًا

حسين دعسة

البنك الدولى فى منتصف الطريق.. بين الحياة والموت!

القس. رفعت فكرى

ذوو الهمم واحترام مشاعرهم

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

صور

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

محطة تل أبيب

المزيد

منسق الأمم المتحدة للسلام يحذر من تقويض الحل السلمى للصراع الفلسطينى الإسرائيلى

إسرائيل تبدأ إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن هم أكثر من 60 عاما

الخارجية الفلسطينية: نتحرك على كافة المستويات لمواجهة إجراءات الاحتلال