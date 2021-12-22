برلماني: مشروعات الرئيس السيسي بالصعيد ترقى لعصر الجمهورية الجديدة

ثمن النائب أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي أسبوع الصعيد، وذلك خلال زيارته إلى محافظة أسيوط، والتي تأتي ضمن جولة موسعة سوف يتم عملها من قبل القيادة السياسية تستمر لمدة أسبوع كامل، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء.

وقال النائب أحمد نشأت منصور في بيان له اليوم، إن الفترة الماضية شهدت العمل على الارتقاء بجودة حياة المواطنين بمحافظات الصعيد، والتي تأتي في إطار السياسة الطموحة التي تتبناها القيادة السياسية برئاسة القائد عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد.

وأكد منصور، على أهمية مبادرة حياة كريمة والتي لعبت دور كبير في الارتقاء بقرى الصعد، منذ توليها حكم البلاد، والتى تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، مثمنا الدور الذي لعبته مبادرة حياة كريمة والتى استهدفت تطوير قري الصعيد بشكل كامل من أجل منح المواطن العديد من الخدمات المتميزة بمختلف المجالات وعلى رأسها الصحة والتعليم.

ونوه وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن زيارة الرئيس السيسي تعكس إرادة الدولة الحقيقية لتنمية الصعيد والذي شهد اهتمام غير مسبوق، حيث تم النظر إلى كل المشاكل المتعلقة بمشروعات الصرف الصحي، والمرافق الأساسية، وشبكات الطرق، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي تطرق في حديثه عن ثقافة البناء على الأراضى الزراعية، وزيادة النمو السكاني، والتي يجب تغييرها ومواجهتها لان تأثيرها على التنمية خطير جدا.

ولفت النائب أحمد نشأت منصور أن الرئيس السيسي استطاع أن يخلق حياة جديدة لأهل الصعيد، عن طريق إطلاق العديد من المشروعات الصناعية والزراعية والاستثمارية، الأمر الذي يجعلها مستقبلة للعمال ويغير الأفكار السائدة عليها بأنها منطقة طاردة للعمالة نظرا لتوفير فرص العمل من خلال افتتاح المشروعات التنموية وتوفير الخدمات للمواطنين.