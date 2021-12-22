«السكة الحديد» تعدل تركيب بعض القطارات على بعض الخطوط

تواصل هيئة السكك الحديدية، خطة تطوير جميع عربات القطارات على مستوى جميع الخطوط بين المحافظات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بعدم وجود عربة قديمة تعمل على خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر بنهاية عام 2021.

كما تقوم الهيئة بالعمل ليلاً ونهاراً لتحديث إسطول العربات والجرارات بالتوازي مع التطوير المستمر بكافة القطاعات بالهيئة وتنفيذاً لتلك التوجيهات تعلن الهيئة عن تعديل تركيب بعض القطارات علي بعض الخطوط كالتالي:

أولا: اعتبارا من يوم 23/12/2021- خط الإسماعيلية-السويس والعكس

-تعديل تركيب قطارات 101/104/105/108-102/103/106/107/110/115 بعدد 7عربات محسنة (تحيا مصر) بنفس جداولهم الحالية.

ثانيا: اعتبارا من يوم 25/12/2021-خط طنطا / السنطة / محلة روح والعكس.

- تعديل تركيب قطارات 303/4302/4303/4304 / 4305/4306/ 4307/4308/3409/4310/4311/4312/4313/4314/4315/4316/4317/4318/4319/4320/4321/522 بعدد 6 عربات محسنه (تحيا مصر) بنفس جداولهم الحالية.

2: خط نجع حمادي-الأقصر و العكس

- تعديل تركيب قطارات 747/748-745/746/749 بعدد 5 عربات محسنة (تحيا مصر) بنفس جداولهم الحالية.

3: خط الأقصر-إدفو والعكس

- تعديل تركيب قطارات 752/755/758-756/739 بعدد 5عربات محسنه (تحيا مصر ) بنفس جداولهم الحالية.

اعتبارا من يوم 26/12/2021

1: خط نجع حمادي / الاقصر و العكس

- تعديل تركيب قطار 744 بعدد 5عربات محسنه (تحيا مصر) بنفس جدوله الحالي

2: خط أدفو-الأقصر والعكس

- تعديل تركيب قطار 751 بعدد 5عربات محسنه (تحيا مصر) بنفس جدوله الحالي.