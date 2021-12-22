تشكيل لجنة لمعاينة واستلام 10 وسائل مواصلات جديدة لتعليم الوادي الجديد

أعلن النائبان تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، ومحمد علي عبدالغني عضو مجلس الشيوخ، انتهاء وزارة التربية والتعليم من تجهيز الأتوبيسات والسيارات التي وافق علي تخصيصها الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد.

ولفت عبدالقادر، إلى أنه تم مخاطبة المديرية التعليمية، بالفاكس للمطالبة بسرعه إرسال اللجنة المكلفة لمعاينة واستلام السيارات.

على جانب آخر وجه النائبان عبد القادر، وعبدالغنى، الشكر لنائبة محافظ الوادي الجديد، حنان مجدي، والدكتور جمال حسن، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ومصطفي محمد علي نقيب معلمي الوادي الجديد، ومجدى محمود عبد الرحمن، مدير إدارة التدريب بإدارة الداخلة التعليمية، وأحمد عبدالله سليمان محمد، مدير مركز التطوير التكنولوجي، وأشرف محمد سيدهم، الموجه بإدارة الداخلة، ومحمد صحابي، مدير إدارة الحملة الميكانيكية بالمديرية، وذلك لما بذلوه من جهد من أجل تحقيق الهدف وتوفير وسائل نقل آدمية لخدمة العملية التعليمية بالمحافظة.