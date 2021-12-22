الأربعاء 22 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشكيل لجنة لمعاينة واستلام 10 وسائل مواصلات جديدة لتعليم الوادي الجديد

صورة النائبان مع
صورة النائبان مع وفد وزارة التربية والتعليم

أعلن النائبان تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، ومحمد علي عبدالغني عضو مجلس الشيوخ، انتهاء وزارة التربية والتعليم من تجهيز الأتوبيسات والسيارات التي وافق علي تخصيصها الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد.

ولفت عبدالقادر، إلى أنه تم مخاطبة المديرية التعليمية، بالفاكس للمطالبة بسرعه إرسال اللجنة المكلفة لمعاينة واستلام السيارات.

على جانب آخر وجه النائبان عبد القادر، وعبدالغنى، الشكر لنائبة محافظ الوادي الجديد، حنان مجدي، والدكتور جمال حسن، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ومصطفي محمد علي نقيب معلمي الوادي الجديد، ومجدى محمود عبد الرحمن، مدير إدارة التدريب بإدارة الداخلة التعليمية، وأحمد عبدالله سليمان محمد، مدير مركز التطوير التكنولوجي، وأشرف محمد سيدهم، الموجه بإدارة الداخلة، ومحمد صحابي، مدير إدارة الحملة الميكانيكية بالمديرية، وذلك لما بذلوه من جهد من أجل تحقيق الهدف وتوفير وسائل نقل آدمية لخدمة العملية التعليمية بالمحافظة.

النائبان عضو مجلس النواب عضو مجلس الشيوخ انتهاء وزارة التربية والتعليم تجهيز الأتوبيسات والسيارات توفير وسائل نقل آدمية الوادي الجديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدائرى كدليل على رداءة الماضى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: مفيش بطاقة تموين تانى لأكثر من فردين

الرئيس السيسى يفتتح مشروعات تنموية فى أسيوط (بث مباشر)

شبورة وأمطار وصقيع على هذه المناطق.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الغد

إتمام الطرح الخاص لـ«غزل المحلة لكرة القدم» بنهاية الأسبوع الجاري

السيسي: يجب رفع الوعي والثقافة بخطورة البناء على الأراضي الزراعية

«رويترز»: الحرب الأهلية في إثيوبيا دفعت الملايين إلى الهاوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

اترك هاتفك خارج غرفة نومك!

طارق إلياس

متى تقول لا.. فتصبح حياتك أفضل!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شكرا وزارة الثقافة.. صون الهوية بتسجيل الخط العربي في اليونيسكو

إبراهيم داود

العرب أخيرًا.. يلعبون معًا

حسين دعسة

البنك الدولى فى منتصف الطريق.. بين الحياة والموت!

القس. رفعت فكرى

ذوو الهمم واحترام مشاعرهم

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

صور

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

محطة تل أبيب

المزيد

منسق الأمم المتحدة للسلام يحذر من تقويض الحل السلمى للصراع الفلسطينى الإسرائيلى

إسرائيل تبدأ إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن هم أكثر من 60 عاما

الخارجية الفلسطينية: نتحرك على كافة المستويات لمواجهة إجراءات الاحتلال