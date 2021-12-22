«الإحصاء»: 2.2 مليون مولود خلال 2020.. والقاهرة الأعلى

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع عدد المواليد إلى حدود 2235326 عام 2020 مقابل 2304832 عام 2019 بانخفاض قدره 3٪، كما بلغ معدل المواليد أحياء 22.2 لكل ألف من السكان عام 2020 مقابل 23.3 لكل ألف من السكان عام 2019 بانخفاض قدره 1.1 لكل ألف من السكان.

ويمثل معدل الإنجاب الكلي عدد الأطفال المتوقع أن تنجبه السيدة بنهاية حياتها الإنجابية وقد بلغ معدل الإنجاب الكلي 2.9 طفل لكل سيدة عام 2020 مقابل 3.0 طفل لكل سيدة عام 2019.

وبلغت نسبة النوع عند الميلاد 105 ذكر لكل 100 أنثي عام 2020 وهي نفس نسبة النوع عند الميلاد لعام 2019.

وسجل عدد المواليد الذكـور 1143611 عام 2020 مقـابل 1179033 عــام 2019 بنسبة انخفـاض قدرها 3 ٪ فيما سجل عـدد المـواليد الإنـاث 1091715 عام 2020 مقـابل 1125799عــام 2019 بنسبة انخفـاض قدرها 3 ٪.

وانخفض عدد مواليد الحضر ل 1142864 عام 2020 مقابل 1240549 عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 7.9 ٪ فى حين بلغ عدد مواليد الريف 1092462 عام 2020 مقابل 1064283عـام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 2.6 ٪.

وبلغ معدل المواليد بالحضر 26.5 لكل ألف من السكان عام 2020 مقابل 29.3 لكل ألف من السكان عام 2019 بانخفاض قدره 2.8 لكل ألف من السكان، بينما ارتفع معدل المواليد بالريف ل 19.0 لكل ألف من السكان عام 2020 مقابل 18.8 لكل ألف من السكان عام 2019 بارتفاع قدره 0.2 لكل ألف من السكان.

وجاءت محافظة القاهرة فى المرتبة الأولى من حيث عدد المواليد وقد بلغت نسبة المواليد بها 9% من إجمالي عدد المواليد عام 2020 مقابل 9.2 عام 2019 بانخفاض قدره 0.2%، بينما كانت محافظة جنوب سيناء هي الأقل من حيث عدد المواليد وبنسبة 0.1% من إجمالي عدد المواليد عــــام 2020 وهي نفس النسبة لعام 2019.

وسجلت محافظات (مطروح، أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا) أعلى معدلات للمواليد عام 2020، كما سجلت محافظـات (بورسعيد، دمياط، الدقهلية، شمال سيناء، القليوبية) أقــل معدلات للمواليد عام 2020.