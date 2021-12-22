الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المتهمون بخطف شاب بعين شمس: «خفنا يموت من الضرب»

اختطاف
اختطاف

أدلى شقيقين متهمين باختطاف شاب بدائرة قسم شرطة عين شمس، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، وكشفوا أنهم بعد التعدي على المجني عليه بالضرب «خفنا يموت علشان كده خدناه الشقة علشان نعالجه من الضرب».

كانت النيابة بعين شمس، أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم باختطاف شاب بسبب خلافات بينهم بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تبين من التحقيقات أنه عقب ورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بقيام شخصين باحتجاز آخر داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات باستهداف الشقة المشار إليها أمكن ضبط (شخصين "شقيقين"، لهما معلومات جنائية) وبصحبتهما (المجنى عليه) مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقله لأحد المستشفيات لإسعافه. 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما، وأنهما قاما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض واستوليا منه على "حافظة نقوده - 2 هاتف محمول"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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