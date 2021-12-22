المطران إبراهيم يرأس أول قداس له في كاتدرائيّة سيدة النجاة

قال مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان، برئاسة مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، إن بعد توليته رئيسًا لأساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للرّوم الملكيّين الكاثوليك، إن المطران إبراهيم إبراهيم بقدّاسه الأوّل في كاتدرائيّة سيّدة النّجاة- زحلة.

وجاء ذلك بمشاركة المطران عصام يوحنّا درويش، وراعي أبرشيّة بعلبك المطران الياس رحّال، وراعي أبرشيّة بيروت وجبيل وتوابعهما المطران جورج بقعوني، وكهنة الأبرشيّة، بحضور الرّئيسة العامّة للرّاهبات المخلّصيّات الأم تريز روكز، والأمين العامّ لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان الأب كلود ندره، وفعاليّات رسميّة وحزبيّة واجتماعيّة وعسكريّة وشعبيّة.

وأضاف "أبو كسم" - في بيان رسمي للمركز الكاثوليكي للإعلام بلبنان نُشر عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أنه “بعد دخوله إلى الكاتدرائيّة محاطًا بالكهنة، ألبس المطران درويش المطران ابراهيم قلادات الذّخائر المقدّسة. وبعد الإنجيل كانت للمطران درويش كلمة ضمّنها وصيّة لخلفه”.

وكان قد ترأس بطريرك انطاكيا واورشليم وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي صلاة الغروب في كاتدرائية سيدة النجاة زحلة، وخلالها جرت رتبة تولية المطران إبراهيم إبراهيم راعيا لأبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك، خلفًا للمطران عصام يوحنا درويش.

حضر الاحتفال عدة شخصيات عامة بلبنان الوزير هكتور حجار ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الرئيس ايلي الفرزلي ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، الوزير جورج بوشكيان ممثلا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، النواب جورج عقيص، ميشال ضاهر، سليم عون، سيزار المعلوف، ادي دمرجيان، أنور جمعة، ادكار معلوف وسليم خوري، الوزير السابق سليم جريصاتي، الوزير السابق كابي ليون، النائب السابق طوني ابو خاطر، السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتري، محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة، اللواء الياس شامية ممثلا قائد الجيش العماد جوزف عون.