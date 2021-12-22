دراسة التسوية لـ1372 موظفًا وتقييم 12 ألف متقدم لوظائف حكومية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ الانتهاء من تقييم 12585 متقدماً للتقييم في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وأشار التنظيم والإدارة، إلى الانتهاء من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف ب"التسوية" لعدد (1372) موظفاً من مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة مِمّن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وذلك طبقاً للضوابط والمعايير المُحدّدة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، كما انتهى من دراسة تثبيت وتعديل الشكل التعاقدي لعدد (213) موظفاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة فضلاً عن دراسة ترقية (742) موظفاً بمُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وانتهى الجهاز من دراسة نقل عدد (538) موظفاً مِنْ وإلى مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وفيما يتعلق بالوظائف القيادية، انتهى الجهاز من دراسة الإعلان عن وظائف قيادية لعدد (23) وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

كما انتهى الجهاز أيضا من دراسة تنفيذ قرارات تكليف لعدد (1635) مُوّظفاً من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية، ودراسة تنفيذ عدد (5031) حُكماً قضائياً متنوعاً ما بين صرف مقابل نقدي وتمويل وظائف وتعزيز بنود وأنواع وكذا صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وغيرها لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وفيما يتعلق بالتعديلات التنظيمية، انتهى الجهاز من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية لعدد (19) وحدة بالجهاز الإداري للدولة، فيما انتهى الجهاز أيضاً من دراسة مُعدّلات أداء بعض الجهات الإدارية وذلك من خلال دراسة العجز والفائض بالنسبة للوظائف لعدد (6) وحدات بالجهاز الإداري للدولة.

أما بشأن التدريب، فقد انتهى الجهاز من تنفيذ عدد (16) برنامجاً تدريبياً للمرشحين لشغل وظائف قيادية استفاد منها (188) مُرشّحاً في عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة وذلك ضمن الخطة التدريبية للجهاز للعام المالي الحالي. وعلاوة على ذلك، انتهى الجهاز من دراسة (5184) شكوى وردت إليه عبر وسائل الشكوى الرسمية الخاصة بالجهاز.

