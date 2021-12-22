أزمة قلبية تنهي حياة خط الصعيد التائب «شعيب علم الدين»

توفى شعيب علم الدين، المعروف إعلاميًا بـ«خط الصعيد»، أمس الثلاثاء، إثر إصابته بأزمة قلبية دخل بعدها إلى العناية المركزة وتوفي على إثرها، وتم دفنه بمقابر عائلته بناحية قرية القرامطة فى سوهاج.

وارتكب «شعيب» العديد من الجرائم، ولكنه سلم نفسه لأجهزة الأمن بعد تدخل نواب في البرلمان بسوهاج، وأقنعوا شعيب بتسليم نفسه للشرطة واستجاب وسلم نفسه للشرطة، وتم اتهامه في 39 جريمة متنوعة، ولم يثبت في حقه سوى 2 منها وصدر عليه حكمين بالسجن 20 سنة ولم يرتكب بعد خروجه من السجن جرائم طوال فترة حياته لكن بقى اسمه في عالم الجريمة معروف باسم “خط الصعيد”.