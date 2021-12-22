الأربعاء 22 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«Spider-Man» يحقق مفاجأة فى دور العرض المصرية منذ كورونا

Spider man
Spider man

حقق الفيلم العالمي «Spider-Man :No Way Home» مفاجأة قوية في دور العرض المصرية كما حقق طفرة هائلة في شباك التذاكر المصري بداية من الأربعاء الماضي حتى اليوم جعلته الفيلم الأكثر حصول على الإيرادات في مصر منذ جائحة كورونا بعد إيرادات غير مسبوقة.

إيرادات فيلم Spider Man

وحقق فيلم «Spider-Man :No Way Home» خلال أسبوع من العرض في مصر 21 مليونًا و600 ألفًا وهي إيرادات غير مسبوقة لفيلم مصر ولا أجنبي خلال الفترة الماضية، وتتماشى الإيرادات مع الضجة الكبيرة التي أحدثها الفيلم في العالم كله في تحدٍ جديد لسلسلة الرجل العنكبوت الشهيرة.

وخلال حفل العاشرة صباحًا الأربعاء الماضي امتلأت القاعات بالجمهور بشكل كبير وظهر الازدحام بشكل مختلف تمامًا عن كل الأفلام ليحقق الفيلم القفزة الهائلة في شباك التذاكر المصري وبفارق كبير عن كل منافسيه.

الفيلم العالمي الذي يعد نقلة هائلة في صناعة السينما «Spider-Man :No Way Home» هو أحدث إنتاجات السينما العالمية ضمن سلسلة أفلام الرجل العنكبوت، والجزء الجديد من الفيلم تدور أحداثه في إطار من المغامرات، فالجزء الجديد من فيلم "الرجل العنكبوت" بظهور "بيتر باركر" المتهم الأول بقتل "ماستريو" ونشر الفوضى في المدينة كلها، حيث يلجأ الأخير إلى دكتور "سترينج" في محاولة لمحو ما حدث واستعادة سرية هويته، وخلال ذلك يجد "باركر" نفسه في مواجهة مع أعداء من عوالم أخرى.

ويشارك في بطولة فيلم Spider-Man عدد كبير من نجوم العالم على رأسهم توم هولاند، وطوني ريفولوري، وزندايا، وماريسا تومي، وجيمي فوكس، وبنديكت كومبرباتش، والفيلم الجديد من تأليف الكاتب كريس ماكينا، ومن إخراج جون واتس، والفيلم يعد إضافة قوية لأفلام الخيال العلمي.

وبسبب الانتشار الكبير يتواجد الفيلم العالمي فيما يقرب من 50 دارًا للعرض وفي كل السينمات الكبرى والمولات التجارية التي يتواجد فيها في أكثر من شاشة أيضًا.

إيرادات فيلم Spider-Man Spider-Man الفيلم العالمي Spider-Man No Way Home Spider-Man No Way Home دور العرض Spider Man إيرادات فيلم Spider Man Spider إيرادات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدائرى كدليل على رداءة الماضى

الأكثر قراءة

«تطوير التعليم بالوزراء» يكشف حقيقة المعلومات المتداولة بشأن مجمع الأميرية

حبس المتهم بإنشاء كيان وهمي لتسفير المواطنين للخارج

«الصحة النفسية»: دورة تدريبية لمقدمى خدمات الرعاية الصحية بالأقصر

أجواء مشمسة مع استمرار هطول الأمطار.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

«مياه أسيوط» تطلق مبادرة لتنظيف خزانات المياه الأهلية

6 خطوات حوّلت سارة بلاكلى إلى أصغر مليارديرة فى العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إلياس

متى تقول لا.. فتصبح حياتك أفضل!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شكرا وزارة الثقافة.. صون الهوية بتسجيل الخط العربي في اليونيسكو

إبراهيم داود

العرب أخيرًا.. يلعبون معًا

حسين دعسة

البنك الدولى فى منتصف الطريق.. بين الحياة والموت!

القس. رفعت فكرى

ذوو الهمم واحترام مشاعرهم

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

حسين دعسة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب فى دبى.. . هل ننجح فى صياغة خطة معاصرة للثقافة؟

صور

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن هم أكثر من 60 عاما

مسؤول فلسطيني يحذر من تحويل بؤرة استيطانية مخلاة إلى معسكر لجيش الاحتلال

تلقى جرعتي لقاح.. إعلان أول حالة وفاة بـ«أوميكرون» فى إسرائيل