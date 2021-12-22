«Spider-Man» يحقق مفاجأة فى دور العرض المصرية منذ كورونا

حقق الفيلم العالمي «Spider-Man :No Way Home» مفاجأة قوية في دور العرض المصرية كما حقق طفرة هائلة في شباك التذاكر المصري بداية من الأربعاء الماضي حتى اليوم جعلته الفيلم الأكثر حصول على الإيرادات في مصر منذ جائحة كورونا بعد إيرادات غير مسبوقة.

إيرادات فيلم Spider Man

وحقق فيلم «Spider-Man :No Way Home» خلال أسبوع من العرض في مصر 21 مليونًا و600 ألفًا وهي إيرادات غير مسبوقة لفيلم مصر ولا أجنبي خلال الفترة الماضية، وتتماشى الإيرادات مع الضجة الكبيرة التي أحدثها الفيلم في العالم كله في تحدٍ جديد لسلسلة الرجل العنكبوت الشهيرة.

وخلال حفل العاشرة صباحًا الأربعاء الماضي امتلأت القاعات بالجمهور بشكل كبير وظهر الازدحام بشكل مختلف تمامًا عن كل الأفلام ليحقق الفيلم القفزة الهائلة في شباك التذاكر المصري وبفارق كبير عن كل منافسيه.

الفيلم العالمي الذي يعد نقلة هائلة في صناعة السينما «Spider-Man :No Way Home» هو أحدث إنتاجات السينما العالمية ضمن سلسلة أفلام الرجل العنكبوت، والجزء الجديد من الفيلم تدور أحداثه في إطار من المغامرات، فالجزء الجديد من فيلم "الرجل العنكبوت" بظهور "بيتر باركر" المتهم الأول بقتل "ماستريو" ونشر الفوضى في المدينة كلها، حيث يلجأ الأخير إلى دكتور "سترينج" في محاولة لمحو ما حدث واستعادة سرية هويته، وخلال ذلك يجد "باركر" نفسه في مواجهة مع أعداء من عوالم أخرى.

ويشارك في بطولة فيلم Spider-Man عدد كبير من نجوم العالم على رأسهم توم هولاند، وطوني ريفولوري، وزندايا، وماريسا تومي، وجيمي فوكس، وبنديكت كومبرباتش، والفيلم الجديد من تأليف الكاتب كريس ماكينا، ومن إخراج جون واتس، والفيلم يعد إضافة قوية لأفلام الخيال العلمي.

وبسبب الانتشار الكبير يتواجد الفيلم العالمي فيما يقرب من 50 دارًا للعرض وفي كل السينمات الكبرى والمولات التجارية التي يتواجد فيها في أكثر من شاشة أيضًا.