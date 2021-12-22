ارتفاع عدد حالات الإصابة بمتحور «أوميكرون» في الهند إلى 213 حالة

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 213 حالة.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أنه تم رصد أكبر عدد إصابات بالمتحور الجديد في ولايتي ماهاراشترا ونيودلهي، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يعتزم الاجتماع غدا مع السلطات المختصة لبحث تطورات الأوضاع.

وقال وزير الصحة الهندي راجيش بوشان، إن متحور أوميكرون يظهر بالفعل في فحص (بي. سي. آر) و(آر. إيه. تي)، ونصح ولايات البلاد بتكثيف إجراءات التشخيص من أجل الاكتشاف المبكر، مشيرًا إلي أن جميع العينات التي جاءت نتيجتها إيجابية وتظهر الإصابة بكورونا سيتم إرسالها "على الفور" لتتبع التسلسل الجيني.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن متحور "أوميكرون" ينتشر بشكل أسرع من متحور "دلتا"، ويسبب عدوى في الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالفعل أو الذين تعافوا من الفيروس التاجي، حيث تغلّبت المتحوّرة على المتحوّرة دلتا في غضون أسابيع، وباتت تُمثّل ما يصل إلى 96,3% من الحالات الجديدة في ثلاث ولايات في شمال غرب الولايات المتحدة (أوريغون و واشنطن و ايداهو)، حسب مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.