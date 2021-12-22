الأربعاء 22 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع عدد حالات الإصابة بمتحور «أوميكرون» في الهند إلى 213 حالة

أوميكرون» في الهند
أوميكرون» في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 213 حالة.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أنه تم رصد أكبر عدد إصابات بالمتحور الجديد في ولايتي ماهاراشترا ونيودلهي، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يعتزم الاجتماع غدا مع السلطات المختصة لبحث تطورات الأوضاع.

وقال وزير الصحة الهندي راجيش بوشان، إن متحور أوميكرون يظهر بالفعل في فحص (بي. سي. آر) و(آر. إيه. تي)، ونصح ولايات البلاد بتكثيف إجراءات التشخيص من أجل الاكتشاف المبكر، مشيرًا إلي أن جميع العينات التي جاءت نتيجتها إيجابية وتظهر الإصابة بكورونا سيتم إرسالها "على الفور" لتتبع التسلسل الجيني.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن متحور "أوميكرون" ينتشر بشكل أسرع من متحور "دلتا"، ويسبب عدوى في الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالفعل أو الذين تعافوا من الفيروس التاجي، حيث تغلّبت المتحوّرة على المتحوّرة دلتا في غضون أسابيع، وباتت تُمثّل ما يصل إلى 96,3% من الحالات الجديدة في ثلاث ولايات في شمال غرب الولايات المتحدة (أوريغون و واشنطن و ايداهو)، حسب مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها. 

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى. 

نيودلهي الهند متحور أوميكرون

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدائرى كدليل على رداءة الماضى

الأكثر قراءة

اليوم.. الحكم على طبيب وآخرين بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية

مشروعات النقل بالصعيد.. شرايين للحياة على ضفتي النيل

«الري» تكشف معدلات تأهيل وتبطين الترع المتعبة في 20 محافظة

لمواجهة المخالفات.. إزالة 69 تعديًا على المجاري المائية والرياحات بالمحافظات

حراس المال الشعبي.. التصدي لجرائم النصب والاحتيال وغسيل الأموال

«البحوث الفلكية» يحذر المصريين: سنشهد شتاءً صعبًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شكرا وزارة الثقافة.. صون الهوية بتسجيل الخط العربي في اليونيسكو

إبراهيم داود

العرب أخيرًا.. يلعبون معًا

حسين دعسة

البنك الدولى فى منتصف الطريق.. بين الحياة والموت!

القس. رفعت فكرى

ذوو الهمم واحترام مشاعرهم

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

حسين دعسة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب فى دبى.. . هل ننجح فى صياغة خطة معاصرة للثقافة؟

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

صور

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول فلسطيني يحذر من تحويل بؤرة استيطانية مخلاة إلى معسكر لجيش الاحتلال

تلقى جرعتي لقاح.. إعلان أول حالة وفاة بـ«أوميكرون» فى إسرائيل

لقاءات مكثفة.. ماذا يفعل مستشار الأمن القومى الأمريكى فى إسرائيل؟