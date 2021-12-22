تأكيد الرئيس السيسى دعم مصر الكامل للشقيقة ليبيا يتصدر عناوين الصحف

تصدر تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا للشقيقة ليبيا، ويفعل الإرادة الحرة لشعبها ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها، والاستعداد لقيام الرئيس بافتتاح العديد من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، اهتمامات الصحف المصرية الصادرة اليوم الأربعاء.

وبعنوان "الرئيس: دعم مصري كامل لتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي" نقلت صحيفة "الأهرام" تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال استقباله، أمس، في قصر الاتحادية محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، دعم مصر الكامل كل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا للشقيقة ليبيا، ويفعل الإرادة الحرة لشعبها، ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها.

وأشارت إلى تصريح المتحدث باسم الرئاسة، أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي عرض، خلال اللقاء الذي جرى بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، وكذلك السفير عبدالمطلب إدريس، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، مجمل الوضع السياسي الداخلي الحالي في ليبيا، حيث تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين، خلال الفترة المقبلة، لمتابعة مستجدات العملية السياسية، والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، بما يساعد على استعادة استقرار ليبيا، وتوحيد مؤسساتها، ولتكون للشعب الليبي السيطرة الكاملة على مقدرات بلاده.

من جهته، ثمن "المنفى" دور مصر الحيوي، وجهودها الحثيثة والصادقة، بقيادة الرئيس السيسي، لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وتوحيد مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة العسكرية، المتمثلة في الجيش الوطني الليبي، وذلك بالتكامل مع جهود لجنة "5+5"، المتعلقة بالمسار العسكري للأزمة الليبية.

وتحت عنوان "السيسي يفتتح مشروعات تنموية في محافظات الصعيد" ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيفتتح خلال ساعات، العديد من المشروعات التنموية في مجالات البترول والثروة المعدنية، والصرف الصحي، ومياه الشرب، وتنقية ومعالجة المياه، والقطاع الصحي بمحافظات الصعيد، في إطار التنمية الشاملة للدولة بجميع محافظات الصعيد، التي تخدم في المقام الأول المواطن المصري وترفع عنه المعاناة.. كما أنها بهذه الافتتاحات، تحصد محافظات الصعيد ثمار الخطط التنموية، التي وضعتها الدولة، وتبناها الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم، للنهوض بها، وتحقيق حياة كريمة لأهالينا هناك.



وفي الشأن الاقتصادي، أبرزت صحيفة "الأخبار" تأكيد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في حوار مفتوح مع رموز مجتمع الأعمال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن هناك توجيهات رئاسية بدراسة وإقرار حزم تحفيزية لتوطين الصناعات الاستراتيجية، على النحو الذي يسهم في تعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وأوضح أن الحكومة تدرس حاليًا عدة مقترحات لتحفيز صناعة الغزل والنسيج، وصناعة السيارات الكهربائية.

ونبهت إلى تشديد وزير المالية على أن الحكومة تدرك أن القطاع الخاص هـو قـاطـرة النمو الاقتصادي، التي تستطيع أن توفر مليون فرصة عمل للخريجين سنويًا، ولذلك تمضي بقوة نحو تعزيز مشاركات القطاع الخاص في عملية التنمية، وتعظيم مساهماته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجح في قيادة مسيرة تنموية غير مسبوقة، جعلت بيئة الأعمال في مصر أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.. وأن الكرة الآن في ملعب القطاع الخاص، ونتطلع إلى قيامه بدور أكبر في عملية التنمية.

كما سلطت "الأخبار" الضوء على قيام وزارة الإسكان بتنفيذ مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم على أرض السلام بمدينة سانت كاترين بتكلفة 4 مليارات جنيه، ذلك المشروع الذي يتم تنفيذه طبقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير المدينة ووضعها بمكانتها اللائقة، ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى من المشروع في أبريل المقبل.. بتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ونقلت "الأخبار" أيضًا إعلان البنك المركزي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال الربع الأول من السنة المالية 2021-2022 في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2021، ارتفاعات بمعدل 1.5% على أساس سنوي لتسجل نحو 8.1 مليار دولار مقابل نحو 8 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020.

وقال الدكتور عادل عبد العظيم، وكيل محافظ ومساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي، إن إجمالي التحويلات بلغ خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021، نحو 24 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 1.9 مليار دولار وبمعدل 8.8% مقارنة بالفترة من يناير إلى سبتمبر 2020.



وركزت صحيفة "الجمهورية" على تأكيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأهمية التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، مؤكدًا أن الدولة على استعداد تام لتقديم كل سبل الدعم الممكن لبناء شراكات جادة في هذا المجال، لاسيما مع شركة "جنرال موتورز" التي تعد شريكا مهما بالنسبة لمصر.

وأفادت بأن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، مساء أمــس، مـع أنـكـوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة منصور للسيارات، والمهندس طـارق عطا، رئيس شركة جنرال موتورز مصر، ومحمد الغزالي حــرب، رئيس إدارة تطوير الأعمال بمجموعة منصور للسيارات، وحضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

كما سلطت "الجمهورية" الضوء على تأكيـد المـركـز الإعـلامـي لمـجـلـس الـوزراء أن استراتيجية الدولة المصرية لتنمية قطاع التموين والتجارة الداخلية تنطلق من عدة محاور تتمثل في تكوين مخزون استراتيجي من السلع، وانتظام توفيرها وتواجدها في الأسواق، مع التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية والتجارية وسلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة عدد السلع التموينية المطروحة في المنافذ.

ونوهت إلى أن ذلك جاء في تقرير نشره المركز الإعلامي، أمس، في إطار سلسلة متتابعة من التقارير بشأن حصاد قطاعات الدولة في عام 2021، تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على حصاد وزارة التموين والتجارة الداخلية، واسـتـعـرض الـتـقـريـر جـهـود تـوفـيـر السلع الاستراتيجية، موضحاً موقف الاحتياطي منها، حيث تصل مـدة كفاية القمح إلى 5.3 شهر، وكل من الدواجن والأرز 3 أشهر، والفول والسكر التمويني 3.5 شهر، والزيت التموينى 5.4 شهر، والمكرونة 6.5 شهر، واللحوم الحية السوداني 17.9 شهر.

وعلى الصعيد الرياضي، ذكرت "الجمهورية" أن أنظار عشاق الساحرة المستديرة وتحديدًا كرة القدم الإفريقية تتجه صوب استاد أحمد بن علي بمدينة الريان القطرية لمتابعة مباراة كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم بين الأهلي بطل دوري الأبطال والرجاء المغربي بطل كأس الكونفدرالية في تمام الساعة السابعة مساء.

ونبهت الصحيفة إلى أن الأهلي يبحث عن لقبه الثامن في تاريخ البطولة، وهو حامل اللقب للنسخة الأخيرة، فيما يدخل الرجاء هذا اللقاء باحثا عن لقبه الثالث، ورغم أن هذه النسخة الثلاثين في تاريخ البطولة واللقاءات الكثيرة التي جمعت الأهلي والرجاء لكن هذه هي المرة الأولى التي يتواجه فيها الفريقان على لقب السوبر الإفريقي.