«هيئة الدواء»: ورشة عمل حول تداول مستحضرات التجميل المستوردة

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن تدشين ورشة عمل للتعريف بكيفية إدراج وإعادة إدراج وإجراء متغيرات لمستحضرات التجميل المستوردة.

وقالت الهيئة إنه تم خلال الورشة التعريف بكيفية إدراج وإعادة إدراج وإجراء متغيرات لمستحضرات التجميل المستوردة، والذي يهدف إلى التعريف بالمنصة الإلكترونية EGYCOSM، كما تم تسليط الضوء على كيفية استخدام المنصة المميكنة وجميع الخدمات المقدمة من خلالها، مما يسهل سرعة تداول مستحضرات التجميل، حيث يصدر رقم الإدراج أوتوماتيكيا بعد ٣ أيام للنظام السريع و ١٠ أيام عمل للنظام العادي بعد استيفاء الشركة لمتطلبات الإدراج.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء على التحول الرقمي وميكنة خدماتها والعمل بنظام الإدراج.

وأعلنت هيئة الدواء المصرية، بدء فاعليات المرحلة الثالثة من مبادرة الرعاية الصيدلية - ممارسات دوائية متميزة ١٠٠ مشروع-، الخاصة ببرنامج حوكمة استخدام المضادات الحيوية، حيث تمت عملية التقييم قبل النهائي للمشروعات التطويرية في مجال مضادات الميكروبات.

وقالت الهيئة إن عدد المشروعات المشاركة بلغت ٣٧ مشروع، من ١٢ قطاع وهيئة، شملت المستشفيات التابعة لكل من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، هيئة الرعاية الصحية، مديريات الشئون الصحية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضافت الهيئة أنه من المقرر أن تشمل المرحلة الثالثة من المبادرة، التصفيات قبل النهائية، ثم تتبعها المناقشات النهائية والتي يتم فيها اختيار أفضل المشروعات التطويرية في حوكمة استخدام مضادات الميكروبات.

ويعد برنامج حوكمة استخدام المضادات الحيوية أحد برامج المبادرة والتي تهدف إلى تطوير خبرات ومهارات الصيادلة المشاركين فيما يتعلق بالممارسات الدوائية السليمة والاستخدام الآمن للمضادات الحيوية، والذي ينعكس بدوره على الحد من انتشار مقاومة البكتريا لمضادات الميكروبات.

وتأتى مبادرة ممارسات دوائية متميزة ١٠٠ مشروع-، في إطار جهود هيئة الدواء المصرية المبذولة بالتعاون مع مؤسسات الدولة للتأكيد على الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، ومكافحة الاستخدام المفرط، وما يترتب عليه من تحقيق معايير أمان المريض وتقليل مقاومة البكتريا للمضادات الحيوية ومن ثم تحسين فاعلية المضادات الحيوية وتوفير الوقت والجهد والتوفير المادي.